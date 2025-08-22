Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD Başkanı Donald Trump dünyaya seslenecek! Beyaz Saray saati duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün önemli bir açıklama yapacağı Beyaz Saray tarafından duyuruldu. Açıklamada, Trump'ın ABD halkının yanı sıra dünyaya da sesleneceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump dünyaya seslenecek! Beyaz Saray saati duyurdu
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 16:21

, ABD Başkanı 'ın bugün önemli açıklamalarda bulunacağını, hem halka hem de dünyaya Oval Ofis'ten hitap edeceğini belirtti. Trump'ın açıklaması, yerel saatle 12:00'de (TSİ 19.00) gerçekleşecek.

Uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının son zamanlarda yoğunluk kazanan üzerine olacağını düşündüklerini belirttiler. Beyaz Saray sözcüsü, açıklamanın içeriğine dair şu aşamada herhangi bir detay paylaşmadı.

ABD Başkanı Donald Trump dünyaya seslenecek! Beyaz Saray saati duyurdu

Washington’daki gözlemciler, Trump’ın açıklamasının geçen hafta sonu Alaska’da Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin bir uzantısı olabileceğini ifade etti.

TRUMP'IN BARIŞ ÇABALARI

ABD Başkanı Donald Trump yeniden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçti. Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya geldi. Hafta başında ise Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa liderlerini ağırladı.

ABD Başkanı Donald Trump dünyaya seslenecek! Beyaz Saray saati duyurdu

Trump'ın ikili görüşmelerinden çıkan sonuçlardan biri ise Putin ve Zelenskiy'nin ikili görüşmeye sıcak bakmaları oldu. Fakat ortaya çıkan bir detay iki liderin bir konuda anlaşamadığını ve bu konuda Trump'ın bir kez daha devreye girebileceğini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump dünyaya seslenecek! Beyaz Saray saati duyurdu
