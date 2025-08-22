ABD Başkanı Donald Trump dünyaya seslenecek! Beyaz Saray saati duyurdu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün önemli açıklamalarda bulunacağını, hem halka hem de dünyaya Oval Ofis'ten hitap edeceğini belirtti. Trump'ın açıklaması, yerel saatle 12:00'de (TSİ 19.00) gerçekleşecek.

Uzmanlar, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının son zamanlarda yoğunluk kazanan Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine olacağını düşündüklerini belirttiler. Beyaz Saray sözcüsü, açıklamanın içeriğine dair şu aşamada herhangi bir detay paylaşmadı.

Washington’daki gözlemciler, Trump’ın açıklamasının geçen hafta sonu Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin bir uzantısı olabileceğini ifade etti.

TRUMP'IN BARIŞ ÇABALARI

ABD Başkanı Donald Trump yeniden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçti. Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya geldi. Hafta başında ise Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderlerini ağırladı.

Trump'ın ikili görüşmelerinden çıkan sonuçlardan biri ise Putin ve Zelenskiy'nin ikili görüşmeye sıcak bakmaları oldu. Fakat ortaya çıkan bir detay iki liderin bir konuda anlaşamadığını ve bu konuda Trump'ın bir kez daha devreye girebileceğini gösterdi.