Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha Joe Biden'ı hedef aldı! Trump: İlginç zamanlar bizi bekliyor

Rusya-Ukrayna barışı için bir kez daha harekete geçen ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Trump, açıklamasında eski Başkan Joe Biden'ı hedef aldı ve ''Sahtekar, beceriksiz'' gibi hakaretlerde bulundu.

Kendi döneminde böyle bir savaşın olmayacağını söyleyen Trump, ''İlginç zamanlar bizi bekliyor'' diyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

''Bir işgalci ülkeye saldırmadan savaş kazanmak çok zordur, hatta imkansızdır. Tıpkı sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen harika bir takım gibi. Kazanma şansı yok! Ukrayna ve Rusya için de durum aynı. Sahtekar ve son derece beceriksiz Joe Biden, Ukrayna'nın karşı karşıya kalmasına izin vermez, sadece savunmasına izin verirdi. Peki bu nasıl oldu? Her şeye rağmen, ben başkan olsaydım bu asla gerçekleşmeyecek bir savaştı - sıfır şans. İlginç zamanlar bizi bekliyor!!!''

TRUMP'IN BARIŞ HAMLELERİ

Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya geldi. Hafta başında ise Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderlerini ağırladı.

Trump'ın ikili görüşmelerinden çıkan sonuçlardan biri ise Putin ve Zelenskiy'nin ikili görüşmeye sıcak bakmaları oldu. Fakat ortaya çıkan bir detay iki liderin bir konuda anlaşamadığını ve bu konuda Trump'ın bir kez daha devreye girebileceğini gösterdi.