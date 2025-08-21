Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Editor
Editor
 | Berrak Arıcan

Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha Joe Biden'ı hedef aldı! Trump: İlginç zamanlar bizi bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı üzerinden bir kez daha eski Başkan Joe Biden'ı hedef aldı. Trump, savaşın başladığı dönem kendisinin başkan olması durumunda bu savaşın hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha Joe Biden'ı hedef aldı! Trump: İlginç zamanlar bizi bekliyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:00

Rusya-Ukrayna barışı için bir kez daha harekete geçen ABD Başkanı , kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Trump, açıklamasında eski Başkan 'ı hedef aldı ve ''Sahtekar, beceriksiz'' gibi hakaretlerde bulundu.

Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha Joe Biden'ı hedef aldı! Trump: İlginç zamanlar bizi bekliyor

Kendi döneminde böyle bir savaşın olmayacağını söyleyen Trump, ''İlginç zamanlar bizi bekliyor'' diyerek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

''Bir işgalci ülkeye saldırmadan savaş kazanmak çok zordur, hatta imkansızdır. Tıpkı sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen harika bir takım gibi. Kazanma şansı yok! ve için de durum aynı. Sahtekar ve son derece beceriksiz Joe Biden, Ukrayna'nın karşı karşıya kalmasına izin vermez, sadece savunmasına izin verirdi. Peki bu nasıl oldu? Her şeye rağmen, ben başkan olsaydım bu asla gerçekleşmeyecek bir savaştı - sıfır şans. İlginç zamanlar bizi bekliyor!!!''

Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha Joe Biden'ı hedef aldı! Trump: İlginç zamanlar bizi bekliyor

TRUMP'IN BARIŞ HAMLELERİ

Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı ile Alaska'da bir araya geldi. Hafta başında ise Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa liderlerini ağırladı.

Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha Joe Biden'ı hedef aldı! Trump: İlginç zamanlar bizi bekliyor

Trump'ın ikili görüşmelerinden çıkan sonuçlardan biri ise Putin ve Zelenskiy'nin ikili görüşmeye sıcak bakmaları oldu. Fakat ortaya çıkan bir detay iki liderin bir konuda anlaşamadığını ve bu konuda Trump'ın bir kez daha devreye girebileceğini gösterdi.

Rusya-Ukrayna konusunda bir kez daha Joe Biden'ı hedef aldı! Trump: İlginç zamanlar bizi bekliyor
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#donald trump
#joe biden
#vladimir putin
#barış
#Volodimir Zelenskiy
#Dünya
TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.