Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır! Rus bakan Lavrov İstanbul taslağını işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçmesiyle iki liderin görüşmesi de masaya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de ikili görüşmeye sıcak baktıklarını dile getirdi. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL TASLAĞINI İŞARET ETTİ

Rus bakan Lavrov, Rus lider Putin'in, Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca İstanbul'daki anlaşma taslağını işaret eden Lavrov, Rusya'nın 2022'de İstanbul'da Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu güvenlik garantileri taslağından farklı herhangi bir fikrin kendileri için masada olmadığını belirtti.

Avrupalı liderleri, barışı baltalamakla suçlayan Rus bakan, Kiev'in Avrupalı müttefiklerinin, odağı Rusya'nın savaşın "temel nedenleri" olarak adlandırdığı meseleleri çözmekten uzaklaştırmaya çalıştıklarını öne sürerek, "Rusya güvenlik garantileri için her zaman dürüstçe konuşmaya hazırdı" dedi.

BARIŞIN ADRESİ İÇİN 3 ÖNERİ

Öte yandan Ukrayna lideri Zelenskiy de Putin ile görüşmesinin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da olabileceğini söyledi. Yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin kesinleşmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir" dedi.