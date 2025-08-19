Menü Kapat
Editor
 Berrak Arıcan

ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı

Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın son bulması için çabalayan ABD Başkanı Donald Trump bu kez daha somut adımlar attı. Rus lider Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve birçok Avrupa lideri ile bir araya geldi. Kritik zirveden 4 önemli sonuç çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'nı sonlandırmak için dün Beyaz Saray'da tarihi bir zirveye daha imza attı. Rusya Devlet Başkanı ile görüşen Trump, son olarak ise Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya geldi.

Washington'daki zirveye Avrupa liderleri de eşlik etti. Beyaz Saray'daki görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, Genel Sekreteri Mark Rutte ve Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de vardı.

ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı

UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ

Sky News'in haberine göre, ABD lideri Trump, Zelenskiy'nin güvenlik endişelerini anladığını, bu yüzden ülkesinin güvenlik garantileri sağlamaya dahil olacağını belirtti. Trump, Putin'in de bu güvenlik garantilerini kabul edeceğini söylediğini açıkladı. Avrupa ülkelerinin burada önemli bir rol oynayacağını belirten ABD lideri, ''Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump'ın sözlerini doğruladı ve NATO'nun 5. Madde'si benzeri güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ''Tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz" dedi ve Ukrayna'nın 'güvenilir' bir orduya sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.

ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı

ATEŞKES YOK BARIŞ VAR

Trump, Ukrayna ve Rusya arasında bir değil, barış olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

''Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, ben ateşkes yapmadım. Ateşkesin iyi olabileceğini biliyorum, ama stratejik olarak, neden bir ülkenin ya da diğerinin bunu istemeyeceğini de anlayabiliyorum. Ateşkes olur ve onlar yeniden inşa eder, yeniden inşa eder, yeniden inşa eder ve belki de bunu istemezler.''

ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise barıştan önce bir ateşkes görmek istediklerini belirtti. Merz, ''Ateşkes olmadan bir sonraki toplantının gerçekleşeceğini hayal edemiyorum, bu yüzden bu konu üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım'' dedi.

ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı

Trump daha sonra, diğer savaşları sona erdirmek için ateşkes gerekmediğini, ancak gerekirse ateşkes yapılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyleyerek geri adım attı. ABD başkanı, “Eğer ateşkes sağlayabilirsek, harika, ateşkes sağlayamazsak... Bize birçok başka nokta verildi, harika noktalar” diye konuştu.

PUTİN, TRUMP VE ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Trump, Rus lider Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy'nin bir araya geleceğini duyurdu. İki liderin de bu toplandı için hazır olduğunu söyleyen Trump'a Macron'dan karşılık geldi.

ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı

Macron, üçlü toplantının önemli olduğunu, ancak ardından dörtlü bir zirvenin de yapılması gerektiğini söyledi. Macron'un sadece Fransa'nın katılacağı bir toplantıyı mı kastettiği, yoksa NATO, AB veya “gönüllüler koalisyon”un dördüncü üye olması gerektiğini mi kastettiği açık değildi.

TOPRAK TAKASI

Trump yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle yapılacak çok taraflı görüşmeler öncesinde, “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor” dedi.

Böyle bir takasın mevcut temas hattını dikkate alması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

''Bu, savaş bölgesi, şu anda oldukça açık olan savaş hatları ve müzakere pozisyonları anlamına geliyor. Aslında, bunları görmek çok üzücü.''

ABD lideri Trump savaşı bitiyor mu? Rusya ve Ukrayna için kritik zirveden 4 sonuç çıktı

Bu açıklama, Putin'in Trump ile Alaska'da yaptığı zirvede, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü ele geçirme talebinde bulunduğu bildirildikten sonra geldi.

