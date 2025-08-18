Menü Kapat
29°
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Beyaz Saray'da mikrofon açık unutuldu! Trump'ın sözleri her şeyi ele verdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve AB liderleriyle Beyaz Saray'da yapılan görüşmede ilginç bir olay yaşandı. Mikrofana yansıyan seste Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söyledikleriyle Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyle ilgili önemli bir ip ucu verdi.

2022 yılından beri süren Rusya Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda Başkanı , Alaska'da Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşme sonrası bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve liderleri ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'da mikrofon açık unutuldu! Trump'ın sözleri her şeyi ele verdi

Dünyanın merakla beklediği kritik zirvede Trump, Zelenski ve AB liderleri görüşme sonrası fotoğraf çektirip basına açıklamalarda bulunurken bir detay dikkat çekti.

"PUTİN BENİM İÇİN ANLAŞMA YAPACAK"

Trump'ın Zelenksiy ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığında Cumhurbaşkanı Macron'a söyledikleri açık mikrofondan duyuldu. Trump, duyulan seste "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak." ifadelerini kullandığı görüldü.

Beyaz Saray'da mikrofon açık unutuldu! Trump'ın sözleri her şeyi ele verdi

Trump, bu sözüyle Alaska'daki Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili önemli bir bilgiyi ele vermiş oldu.

