Beyaz Saray'da mikrofon açık unutuldu! Trump'ın sözleri her şeyi ele verdi

2022 yılından beri süren Rusya Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB liderleri ile bir araya geldi.

Dünyanın merakla beklediği kritik zirvede Trump, Zelenski ve AB liderleri görüşme sonrası fotoğraf çektirip basına açıklamalarda bulunurken bir detay dikkat çekti.

"PUTİN BENİM İÇİN ANLAŞMA YAPACAK"

Trump'ın Zelenksiy ve AB liderleriyle basın mensuplarının önüne çıktığında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söyledikleri açık mikrofondan duyuldu. Trump, duyulan seste "Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak." ifadelerini kullandığı görüldü.

Trump, bu sözüyle Alaska'daki Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili önemli bir bilgiyi ele vermiş oldu.