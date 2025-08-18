Trump ve Zelenski bir araya geldi! Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi öncesi üçlü zirve sinyali

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşı sona erdirmek içinABD devrede. Geçtiğimiz hafta Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, bu kez de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşüyor. Geçen haftaki toplantıdan bir sonuç çıkmazken, bu görüşmeye dünya kilitlendi.

Trump ve Zelenski Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelenski'nin yanı sıra 7 Avrupalı lider de görüşmeye katıldı.

TRUMP: MANTIKLI ÇÖZÜMLERE ULAŞABİLİRİZ

Trump, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Avrupa'dan liderler de yanımızda. Toplantının hemen ardından onlarla da görüşeceğiz. Mantıklı çözümlere ulaşabiliriz. Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak. Putin ve Zelenski barış istiyor. Avrupalı liderler de barış istiyor." dedi.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEYEN BÜTÜN LİDERLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zelenski ise, "Hepinize bu savaş için gösterdiğiniz çabalardan ötürü teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz sayesinde etrafınızdaki liderler sayesinde, Ukrayna'yı destekleyen bütün liderlere teşekkür etmek isterim." açıklamasında bulundu.

"BEYAZ SARAY'DA BÜYÜK BİR GÜN"

ABD Başkanı Donald Trump, bugünkü görüşme hakkında, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider bir arada olmamıştı. Amerika için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Trump, bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

TRUMP MASAYA ŞARTLARINI KOYDU

Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderler Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi Truth Social sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.

Trump, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.