Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump posta yoluyla ve oy makinasıyla oy kullanımına savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla ve oy makinasından oy kullanımına savaş açtı. ABD lideri, "Seçimlerimize dürüstlüğü geri getirmek için sonuna kadar savaşacağız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump posta yoluyla ve oy makinasıyla oy kullanımına savaş açtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 16:22

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile posta yoluyla ve oy makinasından oy kullanımına savaş açtı. Trump, posta yoluyla oy kullanımına ve normal oy pusulasınsan 10 kat daha pahalı olan, hatalı ve ciddi tartışmalara yol açan oy makinalarından kurtulmak için bir harekete öncülük edeceğini duyurdu.

Posta yoluyla oy kullanmanın dünyada sadece ABD’de uygulandığını iddia eden Trump, "Diğer tüm ülkeler, yaşanan büyük çaplı seçim hileleri nedeniyle bu uygulamadan vazgeçti" dedi.

Trump posta yoluyla ve oy makinasıyla oy kullanımına savaş açtı

''GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE HİLE''

’yi hedef alan Trump, "Demokratlar, şimdiye kadar görülmemiş düzeyde hile yaptıkları için bu eyleme şiddetle karşı çıkacaklar" ifadelerini kullandı. Söz konusu oy kullanma yöntemlerini 2026 ara seçimlerinde devre dışı bırakmak ve seçimlere dürüstlüğü geri getirmeye yardımcı olmak için bir kararname imzalayacağını aktaran Trump, "Unutmayın, eyaletler oyların sayımı konusunda federal hükümet için sadece bir aracıdır. ABD Başkanı tarafından temsil edilen federal hükümetin söylediğini yapmak zorundadırlar" dedi.

Demokratların, açık sınırlar, erkeklerin kadın sporlarında oynaması ve transseksüellik gibi korkunç radikal sol politikalarıyla posta yoluyla oy kullanımı olmasa asla seçilemeyeceğini öne süren Trump, "Posta yoluyla oy kullanılan seçimler asla güvenilir olamaz ve herkes, özellikle Demokratlar, bunu biliyor. Ben ve Cumhuriyetçi Parti, seçimlerimize dürüstlüğü geri getirmek için sonuna kadar savaşacağız. Tam bir felaket olan posta yoluyla oy kullanma dolandırıcılığı ve oy kullanma makinalarının kullanımına sona verilmelidir. Adil ve dürüst seçimler ile güçlü sınırlar olmadan bir ülke söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy, Trump ile görüşmesi için ne giyecek? Barış için bir işaret
Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye ayak bastı, Donald Trump mesajını verdi: Masada NATO ve Kırım yok!
ETİKETLER
#demokrat parti
#abd seçimleri
#Donald Trump
#Posta Yoluyla Oy Kullanma
#Oy Makinaları
#Seçim Hileleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.