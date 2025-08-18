Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Dünya
Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye ayak bastı, Donald Trump mesajını verdi: Masada NATO ve Kırım yok!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye ayak bastı. ABD Başkanı Donald Trump, zaman kaybetmeden mesajını verdi. Trump, Ukrayna için artık NATO'ya girmenin söz konusu olmadığını, Kırım konusunun da masada olmadığını belirtti.

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye ayak bastı, Donald Trump mesajını verdi: Masada NATO ve Kırım yok!
ABD Başkanı , bir kez daha - Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Trump, bugün Washington'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

https://x.com/ZelenskyyUa/status/1957271398902039032

Zelenskiy, kendi sosyal medya hesabından Washington'a geldiğini duyurdu. Tam bu sıralarda Trump da sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan Ukrayna'ya mesajını verdi.

NATO VE KIRIM KONULARI MASADA YOK!

Bugün Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderleri de ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump, bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye ayak bastı, Donald Trump mesajını verdi: Masada NATO ve Kırım yok!

Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın 'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın 'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD'ye ayak bastı, Donald Trump mesajını verdi: Masada NATO ve Kırım yok!

ABD Başkanı bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de katılımıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.

