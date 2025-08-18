Zelenskiy, Trump ile görüşmesi için ne giyecek? Barış için bir işaret

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen bugün de Washington'da Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i ve birçok Avrupa liderini ağırlayacak. Zelenskiy'nin ise bu görüşme için takım elbise benzeri bir kıyafet giyeceği iddia edildi.

Donald Trump ile ABD'deki son görüşmesinde kıayfet krizi yaşayan Zelenskiy, o dönem ''Bu savaş bitince bir tane giyeceğim.'' demişti. Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililer ise Zelenskiy'nin takım elbiseye benzer kıyafet seçimini 'barış için bir işaret' olarak yorumladı. ABD'li yetkili, "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

KIYAFET KRİZİ

Zelenskiy, daha önce kıyafetleri nedeniyle Beyaz Saray’da alaylı yorumlarla karşılaşmıştı. Trump, ''Bugün çok şık görünüyorsun'' diyerek iğnelemede bulunmuş, gazeteci Brian Glenn ise neden hiç takım elbise giymediğini küçümseyici bir şekilde sormuştu. Zelenskiy’nin cevabı ise dikkat çekmişti: ''Bu savaş bitince bir tane giyeceğim.''