ABD lideri Trump, Gazze'yi tamamen işgali desteklemiyor fakat Hamas'ı da istemiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal planına dair açıklamalarda bulundu. Axios'a kısa bir röportaj veren Trump, tamamen işgali desteklemediğini, bazı İsrailli üst düzey askerlerin de operasyona karşı olduğunu söyledi. Planlanan saldırılarda İsrailli rehinelerin zarar görebileceğini, güvenliğin riske atılacağını ifade etti.

''HAMAS GAZZE'DE KALAMAZ''

Mevcut durumda Hamas'ın rehineleri bırakmayacağını düşündüğünü söyleyen Trump bu şekilde esirleri kurtarmanın 'çok zor' olduğunu söyledi. Trump ayrıca, İsrail’in sonraki adımlarını ve Hamas’ın Gazze’de kalıp kalmaması konusunu kendilerinin belirlemesi gerektiğini söyledi ve ''Onlar orada kalamaz'' dedi.

NETANYAHU'NUN TALEBİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Gazze'de 'tam kontrolü' sağlama için planlar sunulmasının istendiği belirtildi.

ATEŞKES FIRSATI DOĞDU

İsrailli yetkililer, operasyon planlama süreci ve Gazze’deki sivil halkın tahliyesinin haftalar sürebileceğini belirtti. Bu durum, saldırı başlamadan önce bir ateşkes ve rehine müzakereleri için bir fırsat penceresi açıyor.

Öte yandan olası bir ateşkes için Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdul Rahman el-Thani, İspanya’nın Ibiza kentinde savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması için kapsamlı bir anlaşma ihtimalini görüştü.