Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump, Gazze'yi tamamen işgali desteklemiyor fakat Hamas'ı da istemiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgalini desteklemediğini ifade etti. ABD lideri, Hamas'ın rehineleri ise mevcut durumda serbest bırakmayacağına inandığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD lideri Trump, Gazze'yi tamamen işgali desteklemiyor fakat Hamas'ı da istemiyor!
KAYNAK:
Axios
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:05

ABD Başkanı , 'in Gazze'yi tamamen işgal planına dair açıklamalarda bulundu. Axios'a kısa bir röportaj veren Trump, tamamen işgali desteklemediğini, bazı İsrailli üst düzey askerlerin de operasyona karşı olduğunu söyledi. Planlanan saldırılarda İsrailli rehinelerin zarar görebileceğini, güvenliğin riske atılacağını ifade etti.

ABD lideri Trump, Gazze'yi tamamen işgali desteklemiyor fakat Hamas'ı da istemiyor!

''HAMAS GAZZE'DE KALAMAZ''

Mevcut durumda 'ın rehineleri bırakmayacağını düşündüğünü söyleyen Trump bu şekilde esirleri kurtarmanın 'çok zor' olduğunu söyledi. Trump ayrıca, İsrail’in sonraki adımlarını ve Hamas’ın ’de kalıp kalmaması konusunu kendilerinin belirlemesi gerektiğini söyledi ve ''Onlar orada kalamaz'' dedi.

NETANYAHU'NUN TALEBİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Gazze'de 'tam kontrolü' sağlama için planlar sunulmasının istendiği belirtildi.

ABD lideri Trump, Gazze'yi tamamen işgali desteklemiyor fakat Hamas'ı da istemiyor!

ATEŞKES FIRSATI DOĞDU

İsrailli yetkililer, operasyon planlama süreci ve Gazze’deki sivil halkın tahliyesinin haftalar sürebileceğini belirtti. Bu durum, saldırı başlamadan önce bir ve rehine müzakereleri için bir fırsat penceresi açıyor.

ABD lideri Trump, Gazze'yi tamamen işgali desteklemiyor fakat Hamas'ı da istemiyor!

Öte yandan olası bir ateşkes için Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdul Rahman el-Thani, İspanya’nın Ibiza kentinde savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması için kapsamlı bir anlaşma ihtimalini görüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: 'Işığınızı çocuklara götürün'
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#ateşkes
#rehineler
#Donald Trump
#İsrail-hamas Gerilimi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.