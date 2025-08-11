Menü Kapat
TGRT Haber
30°
 Berrak Arıcan

Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı

İsrail'in Gazze'de planlı şekilde katlettiği 5 gazeteciden biri olan Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif’in, öldürülmeden önce kaleme aldığı vasiyeti ortaya çıktı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ise gazetecilerin katledilmesini, "Gazze işgali öncesi sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim" olarak nitelendirdi.

Al Jazeera
11.08.2025
11.08.2025
ordusunun kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırına düzenlediği doğrudan saldırıda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif’in, öldürülmeden önce kaleme aldığı vasiyeti yakınları tarafından yayımlandı.

Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı

''BU BENİM SON MESAJIM''

Eş-Şerif'in X hesabından paylaşılan vasiyette, "Bu benim vasiyetim ve son mesajımdır. Eğer bu sözlerim size ulaştıysa bilin ki İsrail beni öldürmeyi ve sesimi susturmayı başardı. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı

Vasiyetinde halkının sesi olmak için elinden gelen tüm gücü kullandığını belirten eş-Şerif, "Gözlerimi açtığım andan itibaren Cibaliya Mülteci Kampı’nın sokaklarında ve mahallelerinde büyüdüm. Umudum, Allah’ın ömrümü uzatması ve ailemle, sevdiklerimle birlikte asli yurdumuz olan işgal altındaki Askalan’a (Mecdel) dönebilmekti. Ancak Allah’ın takdiri ve hükmü daha önce tecelli etti." ifadelerine yer verdi.

Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı

''FİLİSTİN'İ SİZE EMANET EDİYORUM''

Eş-Şerif'in vasiyetinde, şunlar kaydedildi:

"Acıyı her detayıyla yaşadım, acıyı ve kaybı defalarca tattım, buna rağmen gerçeği çarpıtmadan ve saptırmadan olduğu gibi aktarmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim.

Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı

Allah, sessiz kalanların, katledilmemize razı olanların, nefeslerimizi kesenlerin, çocuklarımızın ve kadınlarımızın parçalanmış bedenlerinin kalplerinde en ufak bir sarsıntı oluşturmayanların ve halkımıza bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden katliamı durdurmayanların şahididir.

Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı

’i size emanet ediyorum. Müslümanların tacındaki mücevher, dünyadaki her özgür insanın kalbinin atışı olan Filistin’i… Halkına, zulme uğrayan küçük çocuklarına sahip çıkın. Onların bedenleri, İsrail’in binlerce ton bombası ve füzesiyle paramparça edildi, duvarlara saçıldı. Sizi zincirler susturmasın, sınırlar durdurmasın. Ülkenin ve halkın özgürlüğü için köprü olun, ta ki özgürlük ve onur güneşi ülkemizin üzerine doğana dek."

Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı

''AİLEME SAHİP ÇIKIN!''

Eş-Şerif, kızına, oğluna, annesine ve hayat arkadaşına sahip çıkılmasını istediği vasiyetinde, şunları aktardı:

"Aileme iyi bakın. Gözümün nuru, sevgili kızım Şam’a sahip çıkın. Onu büyürken göremedim. Oğlum Salah’a destek olun, onunla birlikte yürüyemeden aramızdan ayrıldım. Sevgili anneme iyi bakın. Duasıyla vardığım yere vardım, onun duaları kalkanım, yolu aydınlatan ışığım oldu. Allah kalbine sabır versin ve ona en güzel mükafatı versin. Hayat arkadaşım, Ummu Salah'a (Beyan) da sahip çıkın. Savaş bizi uzun aylar ayırdı ama o hep sözünde durdu, dimdik durdu, kökleri sağlam bir zeytin ağacı gibi eğilmedi. Sabırla emaneti taşıdı. Beni affedin, hakkınızı helal edin, dua edin. Gazze’yi unutmayın, beni de bağışlanma ve kabul için dualarınızda unutmayın."

Gazze'de İsrail'in katlettiği 5 gazeteciden biri olan Enes eş-Şerif’in son mesajı ortaya çıktı
