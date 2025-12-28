Beşiktaş Gain durdurulamıyor: 13 maçlık seri!

Kategoriler
Beşiktaş Gain; Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Aliağa Petkimspor'u 75-72 ile geçti. Bu sonuçla birlikte Kartal, ligde 13'te 13 yaptı ve liderliğini kayıpsız sürdürdü. Diğer taraftaysa Ege temsilcisi, sezondaki 8. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök.
Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 8, Sajus 22.
Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7.
1. Periyot: 18-23
Devre: 41-37
3. Periyot: 56-54