Gündem


 Banu İriç

Cezaevlerinden tahliye olanlara af mı geldi? CTE aradaki farkı açıkladı

11. Yargı Paketi sonrası cezaevlerinden denetimli serbestlik ile tahliye olanlara "af çıktığı" yönündeki yorumlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıklık getirdi. Salınan kişilerin denetimsiz bir şekilde dolaştığına dair tartışmalara cevap verilirken sıkı kontrol sürecine dikkat çekildi.


AA


28.12.2025
21:23


28.12.2025
21:29

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, infaz düzenlemesinin ardından cezaevlerinden tahliyelerin başlamasıyla denetimli serbestliğin "af" olarak yorumlanmasının doğru olmadığını belirten bir açıklama yayımladı.

Cezaevlerinden tahliye olanlara af mı geldi? CTE aradaki farkı açıkladı

"DENETİMLİ SERBESTLİK BİR İNFAZ MODELİ"

CTE'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimli serbestliğin, hükümlülerin cezalarını, toplum içinde ancak yoğun denetim ve gözetim altında, belirlenen yükümlülüklere uyarak infaz etmelerini sağlayan bir infaz modeli olduğu belirtildi.

Cezaevlerinden tahliye olanlara af mı geldi? CTE aradaki farkı açıkladı

"AF YA DA CEZASIZLIK DEĞİL"

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik, sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesidir. Yükümlüler, sürekli izlenir, kurallara uymak zorundadır. Eğitim ve iyileştirme programlarına katılır. Yükümlülük ihlali veya yeni bir suç halinde hükümlü ceza infaz kurumuna geri gönderilir."

Cezaevlerinden tahliye olanlara af mı geldi? CTE aradaki farkı açıkladı
