İsrail basın çadırına saldırdı: 5 gazeteciyi öldürdüler

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin olduğu çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun Gazze’de Şifa Hastanesi yakınlarındaki gazeteci çadırına düzenlediği saldırıda aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da bulunduğu 5 gazetecinin öldürülmesini şiddetle kınadı.