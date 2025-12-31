Menü Kapat
31 Aralık PTT şubeleri yarım gün mü açık, kapalı mı olacak? PTT kargo ve şubelerin çalışma bilgisi

1 Ocak resmi tatil olduğundan PTT şubeleri kapalı olurken kargo firması olarak da benzer şekilde hizmet vermeyecek. 1 Ocak resmi tatilinde kargo firmalarının tamamı kapalı olurken nüfus müdürlükleri, noterler, okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, aile sağlığı merkezleri de benzer şekilde hizmet vermeyecek. PTT şubeleri ve kargo firması 2 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden dağıtım yapmaya devam edecek. Dini bayramlar ve bazı resmi tatillerin öncesi yarım gün kabul edildiğinden “ 31 Aralık PTT şubeleri açık mı, kapalı mı” sorusunun yanıtı araştırılıyor.

31 Aralık PTT şubeleri yarım gün mü açık, kapalı mı olacak? PTT kargo ve şubelerin çalışma bilgisi
1 Ocak yeni yıl tatili öncesinde kargo bekleyen veya gönderecek olan vatandaşlar tarafından PTT şubelerinin ve kargo dağıtımının çalışma durumu yakından takip ediliyor. PTT kargo ve şubeleri resmi tatillerde çalışmıyor. Bu yılda her yıl olduğu gibi 1 Ocak 2026 Perşembe günü PTT şubeleri ve kargoları kapalı olacak. 1 Ocak 2026 tarihine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 31 Aralık PTT çalışma saati araştırılmaya başlandı. Peki PTT açık mı, kapalı mı? PTT kargo ve şubelerinin 31 Aralık 2025 Çarşamba günü çalışma saatleri belli oldu.

31 Aralık PTT şubeleri yarım gün mü açık, kapalı mı olacak? PTT kargo ve şubelerin çalışma bilgisi

31 ARALIK PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık 2025 tarihi Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan resmi tatiller arasında yer almıyor. 31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için PTT şubeleri ve kargo vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. PTT şubeleri hafta içi her gün saat 08.30'da kapılarını vatandaşlara açıyor. Vatandaşlar saat 17.00'a kadar (bazı şubelerde 17.30) PTT şubelerinde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. PTT şubelerinde ise öğle arası 12.30-13.30 arasında yapılıyor.

31 Aralık PTT şubeleri yarım gün mü açık, kapalı mı olacak? PTT kargo ve şubelerin çalışma bilgisi

31 ARALIK PTT KARGO DAĞITIM YAPIYOR MU?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü PTT kargo dağıtım yapmaya devam edecek. Resmi tatillerde genel olarak kargo şirketleri dağıtım yapmıyor. Ancak 31 Aralık tarihi resmi tatiller arasında yer almadığı için yılın son gününde PTT kargo vatandaşlara kargolarını dağıtmaya devam edecek.

31 Aralık PTT şubeleri yarım gün mü açık, kapalı mı olacak? PTT kargo ve şubelerin çalışma bilgisi

31 ARALIK PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi tatil değildir. Resmi tatiller arasında yer almadığı için PTT şubeleri 31 Aralık 2025 tarihinde çalışmaya devam edecek. Ancak yıl sonu yoğunluğu nedeniyle şubelerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir. Vatandaşların PTT şubelerine gitmeden önce bu durumu dikkate almaları daha iyi olacaktır.

