Ekonomi
 Fuat İğci

Hurda teşviki yasası yılbaşından önce Resmi Gazete’de yayınlanacak mı? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar hangileri?

Hurda teşviki yasası kanun teklifi Meclis’e gelirken gözler Genel Kurul çalışmalarına çevrildi. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı 2025 yılının başında benzer şekilde Meclis’e gelmişti. Hurda teşviki ile beraber sıfır araç sahibi olmaya hazırlanan 25 yaş ve üzeri aracı bulunanlar, son çalışmaları yakından takip ediyor. MHP tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde 25 yaş ve daha üzeri modele sahip araçların geri dönüşüme kazandırılması ve geri dönüşüme teşvik edilmesi amaçlanıyordu. Özellikle yeni yargı paketi ile 50 bin mahkuma erken tahliye yolunun açılması, GSS prim borçlarının affedilmesi sonrası hurda teşviki çalışmalarında son durum mercek altına alındı. Peki Hurda teşviki kanun teklifi kabul edildi mi, ne zaman yasalaşacak? İşte, ÖTV’siz hurda teşviki ile alınabilecek yerli araçlar listesi…

Hurda teşviki yasası yılbaşından önce Resmi Gazete’de yayınlanacak mı? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar hangileri?
ÖTV’siz araçtan yararlanarak sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler Meclis gündemine gelen hurda teşviki yasasını mercek altına aldı. Kayseri Milletvekili ve MHP’de Medya ve İletişim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından hurda teşvikine yönelik sunulan teklifin detaylarını açıkladı. Genel Kurulu’na sunulan yasa teklifiyle 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine çevreci ve daha güvenli yerli üretim araçların teşvik edilmesi amaçlanıyor. Türkiye’de üretilen ve yerlilik oranı yüzde 40 olan araçlarında kapsam içerisinde olması bekleniyor. Peki Hurda teşviki Resmi Gazete’de yayımlandı mı, şartları neler? İşte, Hurda teşviki yasası son dakika…

HURDA TEŞVİKİ YASASI KABUL EDİLDİ Mİ?

MHP tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifinde 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli “yerli üretim” araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmaması öngörülüyor.

Hurda teşviki yasası Meclis’in gündemine gündemine gelen ve hurda teşviki olarak geçen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda henüz görüşülmedi. Hurda teşvikini içeren kanun teklifi görüşülüp milletvekilleri tarafından oylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bazı kaynaklarda yıl sonuna kadar hurda teşviki yasasının onaylanması beklendiği iddia edilirken resmi kaynaklardan açıklama bulunmuyor.

Hurda teşviki yasası yılbaşından önce Resmi Gazete’de yayınlanacak mı? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar hangileri?

GÖZLER İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI’NDA

2025 yılının Ocak ayında gündeme gelen İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye’nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.

AA muhabiri tarafından edinilen bilgiye göre 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği üzerinde çalışmalar sürüyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

Hurda teşviki yasası yılbaşından önce Resmi Gazete’de yayınlanacak mı? Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

MHP tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde ÖTV’siz araçların yüzde 40 yerli üretim olması şartı aranıyor. Türkiye’de Togg, Fiat, Hyundai gibi markaların yerli üretim araçları bulunuyor.

Fiat’ın Türkiye’de üretilen modelleri arasında Egea bulunurken Ford Transit Custom Van, Ford Tourneo Custom Minibüs, Ford Transit bulunuyor.

Türkiye pazarında önemli pay sahibi olan Güney Kore markası Hyundai’ın ise İ10, İ20 modelleri yerli olarak üretiliyor. Türkiye’de üretilen modeller şu şekilde;

Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford Transit
Ford E-Transit
Fiat Egea Cross
Fiat Fiorino
Fiat Egea Transporter
Volkswagen Transporter

#Ekonomi
