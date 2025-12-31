Kenan İmirzalıoğlu inkar etmişti! A.B.İ. dizisinin konusu ortaya çıktı

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönemeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri kendisinden 23 yaş küçük Afra Saraçoğlu oldu. Başrol oyuncularının yaş farklarına eleştiri yağınca Kenan İmirzalıoğlu "Önce hikayeyi görelim" dedi. Ancak dizinin konusu yayınlandı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AFRA SARAÇOĞLU DİZİSİNİN KONUSU ORTAYA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; A.B.İ. dizisinin konusu ise yıllar sonra İstanbul'a dönen Doğan, kız kardeşiyle buluştuğu mekanda bir bekârlığa veda partisine denk gelir ve mekânda sonradan büyük aşkı olacak Çağla ile çarpışır. Aşk böyle işte; tesadüfleri hep çok sever.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SÖZLERİ TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Dizide Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu birbirlerine aşık iki karakteri oynayacak. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkına gelen eleştirilere, "Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" demişti.

A.B.İ. DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

A.B.İ dizisinde Avukat Çağla ve Doktor Doğan’ın ailelerinin geçmişiyle yüzleşmesini ve adalet arayışını birlikte arayacakları dizide aksiyon ve dram iç içe olacak. Ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan’ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. A.B.İ dizisi Salı akşamları ekrana gelecek.

A.B.İ dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu üstleniyor. Senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alındı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun birlikte yer aldığı A.B.İ dizisinin ilk bölümü 13 Ocak 2025 Salı saat 20:00’da izleyicisiyle buluşacak. İlk bölümüyle ekranlara gelen A.B.İ dizisi ilk bölüm fragmanıyla büyük merak uyandırdı.