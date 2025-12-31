Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu inkar etmişti! A.B.İ. dizisinin konusu ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinin ilk fragmanı ortaya çıktı. Dizi ilk başta başrol oyuncularının yaş farkı nedeniyle eleştiri almış ve Kenan İmirzalıoğlu "Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" demişti. Dizinin hikayesi ise ortalığı karıştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 11:36

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönemeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri kendisinden 23 yaş küçük Afra Saraçoğlu oldu. Başrol oyuncularının yaş farklarına eleştiri yağınca Kenan İmirzalıoğlu "Önce hikayeyi görelim" dedi. Ancak dizinin konusu yayınlandı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AFRA SARAÇOĞLU DİZİSİNİN KONUSU ORTAYA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; A.B.İ. dizisinin konusu ise yıllar sonra İstanbul'a dönen Doğan, kız kardeşiyle buluştuğu mekanda bir bekârlığa veda partisine denk gelir ve mekânda sonradan büyük aşkı olacak Çağla ile çarpışır. Aşk böyle işte; tesadüfleri hep çok sever.

Kenan İmirzalıoğlu inkar etmişti! A.B.İ. dizisinin konusu ortaya çıktı

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SÖZLERİ TEKRAR ORTAYA ÇIKTI

Dizide Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu birbirlerine aşık iki karakteri oynayacak. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkına gelen eleştirilere, "Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" demişti.

Kenan İmirzalıoğlu inkar etmişti! A.B.İ. dizisinin konusu ortaya çıktı

A.B.İ. DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

A.B.İ dizisinde Avukat Çağla ve Doktor Doğan’ın ailelerinin geçmişiyle yüzleşmesini ve adalet arayışını birlikte arayacakları dizide aksiyon ve dram iç içe olacak. Ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan Doğan’ın yeni bir hayata adım attığı ancak yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi yer alıyor. A.B.İ dizisi Salı akşamları ekrana gelecek.

Kenan İmirzalıoğlu inkar etmişti! A.B.İ. dizisinin konusu ortaya çıktı

A.B.İ dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu üstleniyor. Senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alındı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun birlikte yer aldığı A.B.İ dizisinin ilk bölümü 13 Ocak 2025 Salı saat 20:00’da izleyicisiyle buluşacak. İlk bölümüyle ekranlara gelen A.B.İ dizisi ilk bölüm fragmanıyla büyük merak uyandırdı.

ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.