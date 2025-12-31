Menü Kapat
Deniz yok, sanayi yok ama İstanbul’dan kaçanların yeni adresi oldu! İşte tersine göçte en favori iller

Aralık 31, 2025 11:38
1
göç

Taşı toprağı altın İstanbul eski cazibesini yitirdi. Trafiği, hayat pahalılığı ve kalabalığı ile yaşayanları canından bezdiren megakent tersine göçün en yoğun yaşandığı illerden oldu. TÜİK tarafından paylaşılan 2024 göç verileri de bu hareketi gözler önüne serdi. Ancak istatistiklerde bir detay fazlasıyla dikkat çekti. Zira İstanbul’dan ayrılanların en çok tercih ettiği iller arasında bir Anadolu şehri ön plana çıktı. İşin ilginci ise şehirde deniz yok, sanayi yok ama yine de insanlar akın akın gidiyor…

2
İstanbul

Türkiye’de göç denilince akla ilk gelen şehrin İstanbul olduğu aşikâr. Yeni bir hayata adım atma ve fırsatlardan yararlanmak isteyenler bir dönem tası tarağı toplayıp yedi tepeli şehrin yolunu tutuyordu. Ancak şartlar değiştikçe İstanbul fırsat değil pek çok kişi için kâbus şehir haline geldi. Yayınlanan göç verilerine göre ise son zamanlarda İstanbul aldığı göçten çok vermeye başladı. Yani fırsatını bulan on binlerce kişi İstanbul’u terk ediyor. Yakın zamana kadar ise İstanbul’dan ayrılanların Ege kasabası hayalini gerçekleştirmek üzere hareket ettiği görülürken, TÜİK’in paylaştığı veriler bu hayalin de değiştiğini gösteriyor. En çok göç alan şehirlerin 3. Sırasındaki ilimiz ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte en çok göç alan iller sıralaması…

3
SAMSUN

EN ÇOK GÖÇ ALAN ŞEHİRLER

10 NUMARA SAMSUN: 10.200 KİŞİ

4
BALIKESİR

9 NUMARA BALIKESİR: 10.288 KİŞİ

5
SAKARYA

8 NUMARA SAKARYA: 11.470 KİŞİ

6
ANTALYA

7 NUMARA ANTALYA: 11.510 KİŞİ

7
BURSA

6 NUMARA BURSA: 12.503 KİŞİ

8
İZMİR

5 NUMARA İZMİR: 16.037 KİŞİ

9
TEKİRDAĞ

4 NUMARA TEKİRDAĞ: 18.772 KİŞİ

10
TOKAT

3 NUMARA TOKAT: 18.814 KİŞİ

11
ANKARA

2 NUMARA ANKARA: 19.084 KİŞİ

12
KOCAELİ

1 NUMARA KOCAELİ: 21.600 KİŞİ

