Deniz yok, sanayi yok ama İstanbul’dan kaçanların yeni adresi oldu! İşte tersine göçte en favori iller

Türkiye’de göç denilince akla ilk gelen şehrin İstanbul olduğu aşikâr. Yeni bir hayata adım atma ve fırsatlardan yararlanmak isteyenler bir dönem tası tarağı toplayıp yedi tepeli şehrin yolunu tutuyordu. Ancak şartlar değiştikçe İstanbul fırsat değil pek çok kişi için kâbus şehir haline geldi. Yayınlanan göç verilerine göre ise son zamanlarda İstanbul aldığı göçten çok vermeye başladı. Yani fırsatını bulan on binlerce kişi İstanbul’u terk ediyor. Yakın zamana kadar ise İstanbul’dan ayrılanların Ege kasabası hayalini gerçekleştirmek üzere hareket ettiği görülürken, TÜİK’in paylaştığı veriler bu hayalin de değiştiğini gösteriyor. En çok göç alan şehirlerin 3. Sırasındaki ilimiz ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte en çok göç alan iller sıralaması…