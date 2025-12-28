Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

İsrail'in ırkçı bakanı Ben-Gvir Necef bölgesinde bedeviler tarafından taşlandı

Gazze'de yıllardan beri uyguladığı savaş politikasıyla bir terör devleti haline gelen İsrail'in ırkçı söylemleriyle tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in, baskınlarla bunaltılan Necef bölgesine gidişinde olaylar çıktı. Bölgede İsrail'in zulmüne maruz kalan bedeviler Ben-Gvir'i taş yağmuruna tuttu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 20:50

İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bedeviler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i taşladı.

Bölgeye giden Ben-Gvir, İsrail polisinin baskınlarının hedefinde olan Necef'in Tarabin kasabasındaki bedevilerin tepkisiyle karşılaştı.

PROTESTOCULARA GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE EDİLDİ

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Ben-Gvir'in polis ve ordu yetkilileri eşliğinde, polis baskınlarının hedefindeki bedevi bölgelerine yaptığı provokatif gezi protestolara neden oldu.

İsrail'in ırkçı bakanı Ben-Gvir Necef bölgesinde bedeviler tarafından taşlandı

Protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildiği, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında basın mensuplarına demeç veren Ben-Gvir, "korkmadığını ve bölgeye tekrar gideceğini" savundu.

Bölgedeki bedevilerin taşladığı İsrailli aşırı sağcı Bakan, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Necef'te kanun ve düzen olacak. Burası bizim evimiz." iddiasında bulundu.

İsrail'in ırkçı bakanı Ben-Gvir Necef bölgesinde bedeviler tarafından taşlandı

NECEF'E SÜREKLİ BASKINLAR DÜZENLENDİ

İsrail polisi, geçen aydan itibaren İsrail'in güneyinde yer alan Necef bölgesindeki varlığını artırmaya başlamış ve bedevi kasabalarına pek çok defa baskınlar düzenlemişti.

Bölge sakinleri, kasabalarının girişlerine kontrol noktaları kurulmasına ve İsrail'in toplu cezalandırma yöntemini bölgede de uygulamasına tepki göstermişti.

