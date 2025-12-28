Atalanta Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Atalanta Inter maç kadrosunda Hakan Çalhanoğlu var mı?

Atalanta - Inter maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. İtalya Serie A'nın 17. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Atalanta - Inter maçı bu akşam düzenlenecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenne kritik karşılaşmada Inter galibiyet alarak ligdeki liderliğini korumak istiyor. Atalanta ise üst sıralara olan yükselişini devam ettirerek, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Atalanta - Inter maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

ATALANTA - INTER MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak olan Atalanta - Inter maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Inter bu sezon oynadığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 33 puan topladı. Ligde lider olan Inter karşılaşmadan galibiyet alırsa, Milan ile olan puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkartacak.

Atalanta ise bu sezon 16 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 9. sırada yer alan Atalanta karşılaşmadan galibiyet alması durumunda 8. sıraya yükselecek.

ATALANTA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 17. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Atalanta - Inter maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.45'te başlayacak. İtalya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Federico La Penna düdük çalacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU ATALANTA - INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Atalanta - Inter maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol ve 3 asist yaptı. Toplamda 1.297 dakika süre alan Hakan Çalhanoğlu sezon boyunca sadece 2 sarı kart gördü.

ATALANTA - INTER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Atalanta'da karşılşama öncesinde Mitchel Bakker, Raoul Bellanova ve Berat Djimsiti'nin sakatlığı bulunuyor. Odilon Kassounou ve Ademola Lookman'da karşılaşmanın kadrosuna alınmayacak.

Inter tarafında ise Raffaele Di Gennaro, Tomas Palacios, Denzel Dumfries ve Francesco Acerbi sakatlandı. Dört futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmezken Ange-Youan Bonny ve Matteo Darmian'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Atalanta - Inter maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Samardzic; Scamacca

Inter: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez