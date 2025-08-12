Menü Kapat
TGRT Haber
 Banu İriç

Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: 'Işığınızı çocuklara götürün'

Ünlü şarkıcı Madonna Gazze konusunda Papa 14'üncü Leo'ya çağrıda bulundu. "Çok geç olmadan" diyen Madonna Papa'yı ışığını yaymaya çağırdı.

Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: 'Işığınızı çocuklara götürün'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 00:26

ABD'li şarkıcı , Papa'ya 'ye gitme çağrısı yaptı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya, "Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir." sözleriyle çağrıda bulundu.

Papa'nın Gazze'ye girişine engel olunamayacağını belirten Madonna, Papa'ya hitaben "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: 'Işığınızı çocuklara götürün'

"LÜTFEN GİDECEĞİNİZİ SÖYLEYİN"

Madonna, Gazze'de çatışmaların ortasında kalan çocuklara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

" kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin."

Bugün oğlu Rocco'nun doğum günü olduğunu belirten Madonna, "Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek." dedi.

Gazze’de can kaybı 61 bin 499’a yükseldi

Madonna, kimseyi suçlamadığını ve taraf tutmadığını vurgulayarak, yardım etmek isteyenleri merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) ve İsrailli "Kadınlar Barışı Başlatıyor" (Women Wage Peace) isimli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.

Şarkıcı Madonna, "Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek." ifadesini kullandı.

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var
