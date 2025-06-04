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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı itibarıyla Amerika'nın en zengin kadınlarının yer aldığı bir liste açıkladı. Listede Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Taylor Swift, Rihanna, Kylie Jenner gibi isimler yer alıyor.

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İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var
KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 12:44

ABD merkezli Forbes dergisi, 2025 itibarıyla Amerika'nın en zengin kadın ünlülerini açıkladı. Liste, girişimleri, sahne performansları ve ticari başarılarıyla servetlerini katlayan pek çok ismi içeriyor. Bu isimlerin ortak noktası, şöhretlerini markalaştırarak farklı sektörlere taşımaları. Müzik, televizyon veya moda alanındaki ünlerini girişimcilik ve yatırımcılıkla birleştirerek büyük servetler oluşturmuş durumdalar.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI

Amerika'nın En Zengin Kadın Ünlüleri (2025 Forbes Listesi)

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Oprah Winfrey – 3,1 milyar dolar
Televizyon sunuculuğu, yapımcılık, medya yatırımları ve kitap kulübü gibi birçok alanda faaliyet gösteren Oprah, listenin zirvesinde.

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Kim Kardashian – 1,7 milyar dolar
SKIMS markası, televizyon projeleri ve moda iş birlikleriyle büyük bir servet sahibi oldu.

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Taylor Swift – 1,6 milyar dolar
Eras turnesi, albüm satışları ve yayın gelirleri sayesinde listede hızla yükseldi.

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Rihanna – 1 milyar dolar
Fenty Beauty ve Savage X Fenty markalarıyla iş dünyasında büyük başarı yakaladı.

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Madonna – 850 milyon dolar
40 yıllık kariyeri boyunca dünya turneleri, albüm satışları ve yatırımlarıyla servetini büyüttü.

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Beyoncé – 780 milyon dolar
"Cowboy Carter" turnesi ve müzik projeleriyle zenginliğini sürdürüyor.

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Selena Gomez – 700 milyon dolar (listeye ilk kez girdi)
Rare Beauty markası ve oyunculuk/şarkıcılık kariyeri sayesinde listeye bu yıl dahil oldu.

İşte ünlüler dünyasının en zengin kadınları! Bir ortak noktaları var

Kylie Jenner – 670 milyon dolar
Kylie Cosmetics markasıyla genç yaşta büyük başarı elde etti.

ORTAK NOKTALARI NE?

Listedeki kadın ünlülerin ortak noktaları, yalnızca yetenekleriyle değil, şöhretlerini stratejik şekilde markalaştırarak çok yönlü iş kadınlarına dönüşmeleri. Hepsi kariyerlerinin başında şarkıcılık, televizyonculuk veya oyunculukla tanınmış olsa da, bu şöhreti kendi markalarını kurmak için akıllıca kullandılar.

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ETİKETLER
#taylor swift
#selena gomez
#madonna
#rihanna
#beyonce
#Kim Kardashian
#Oprah Winfrey
#Kylie Jenner
#Ekonomi
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