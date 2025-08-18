Azerbaycan'da şehitlikte çirkin hareket! Gözaltına alındılar

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de polis, Şehitler Hıyabanı'nda uygunsuz hareketler yaparak şehitlikle dalga geçen ve görüntüleri sosyal medyaya yükleyen yabancı uyruklu şahıslara karşı harekete geçti.

3'Ü DE GÖZALTINA ALINDI

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün şehit mezarlarının önünde uygunsuz hareketler sergileyerek görüntüler çeken 3 yabancı uyruklu şahsın gözaltına alındığı ve haklarında soruşturma açıldığı bildirildi.

TURİST OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada söz konusu kişilerin 13 Ağustos’ta turist olarak 5 günlüğüne Bakü’ye geldikleri ve çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladıkları tespit edildi. Şahıslara Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 245’inci maddesi (Mezar üzerinde hakaret içeren eylemler) uyarınca dava açılırken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.