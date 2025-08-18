Yeni yerli otomobil geliyor! Otomotivciler YEDPA’da buluştu

Otomotiv sektörü temsilcileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla İstanbul YEDPA Ticaret Merkezi’nde bir araya geldi. Programda sektörün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

AVDAGİÇ: TOGG BÜYÜK BİR ADIM, YENİ MARKALAR GELİYOR

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’de birçok yabancı ana sanayi yatırımının bulunduğunu ve bunların ülke için büyük bir değer olduğunu belirtti.

Togg’un devreye girmesinin otomotiv sanayisinde kritik bir eşik olduğunu söyleyen Avdagiç, “Şu anda çok fazla öne çıkmamakla beraber küçük ve orta ölçekli birtakım yeni yerli markalar da gündeme geliyor. Balıkesir’de ticari vasıta, Eskişehir’de otomobil üretimiyle ilgili bir oluşum var. Çayırova’da eski Honda fabrikasının içinde HABAŞ’ın yeni bir çalışması var. Kısa bir süre sonra Togg ile beraber başka yerli markalar da gündeme gelecektir” dedi.

Ana sanayinin ihracatında, yurt içindeki tedarikçilerin katkısının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Avdagiç, sektörün ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’ne ihracat yaptığını, yan sanayinin ise 150’nin üzerinde ülkeye ürün gönderdiğini belirtti. İstanbul’da otomotiv sektörünün ana merkezinin YEDPA olduğunu vurgulayan Avdagiç, YEDPA’nın birçok firmayı büyütüp geliştiren bir ekosistem sunduğunu ifade etti.

2024’TE 37,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan, otomotiv sektörünün iklim politikaları ve teknolojik dönüşümle birlikte en kapsamlı değişim süreçlerinden birini yaşadığını söyledi.

Atılgan, Türkiye’nin küresel markalarla entegre olmuş yapısına dikkat çekerek, “Sektörümüz dış ticaret açısından da oldukça önem arz ediyor. Neredeyse 15 yıla yaklaşan bir süredir Türkiye’de ihracat şampiyonu. 2024’te 37,2 milyar dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü” ifadelerini kullandı.

Sektörün finansmana erişim konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Atılgan, “Özellikle finansa erişim ve faizler konusundaki iyileştirmelerin bir an önce hayatiyet bulması oldukça önemli. Ayrıca döviz kurlarının enflasyonun altında seyretmesi ve iç piyasada fiyatların sürekli artması, sektörün rekabet gücünü azaltıyor” diye konuştu.