Türkiye’nin sosyoekonomik karnesi açıklandı! İşte zirvedeki il ve ilçeler

Sosyoekonomik seviye (SES), hanehalklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlanmaktadır. SES, hanehalkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanmaktadır.

Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak ülkemizdeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için SES skoru hesaplanmıştır. İl ve ilçe seviyesinde toplulaştırılan sonuçlar bu haber bülteni ile ilk kez resmi istatistik olarak paylaşılmaktadır.

Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılmış olup referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırılmıştır. Çalışmanın metodolojisine ilişkin ayrıntılı açıklama haber bülteni ekinde ve metaveri bölümünde yayımlanmaktadır.

HANEHALKLARININ %1,1'İ SOSYOEKONOMİK SEVİYE GRUPLARINA GÖRE EN ÜST SEVİYEDE YER ALDI

Sosyoekonomik seviye gruplarına göre; Türkiye'deki hanehalklarının %1,1'i en üst seviyede, %11,0'ı üst seviyede, %16,4'ü üst altı seviyede, %19,7'si üst orta seviyede, %16,5'i alt orta seviyede, %18,6'sı alt seviyede, %16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.

İllere göre incelendiğinde; Ankara'daki hanehalklarının %2,5'inin en üst seviyede, %16,5'inin üst seviyede, %20,0'ının üst altı seviyede, %17,5'inin üst orta seviyede, %17,4'ünün alt orta seviyede, %14,0'ının alt seviyede, %12,2'sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü.

İstanbul'daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımına bakıldığında; %2,4'ünün en üst seviyede, %16,4'ünün üst seviyede %19,0'ının üst altı seviyede, %18,6'sının üst orta seviyede, %17,2'sinin alt orta seviyede, %13,8'inin alt seviyede, %12,6'sının en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İzmir'deki hanehalklarının ise %1,2'si en üst seviyede, %12,4'ü üst seviyede, %17,6'sı üst altı seviyede, %18,8'i üst orta seviyede, %17,8'i alt orta seviyede, %17,1'i alt seviyede, %15,0'ı en alt seviyede yer aldı.

EN ÜST VE ÜST SEVİYE GRUBUNDA YER ALAN HANEHALKLARININ %28,6'SI İSTANBUL'DA YER ALDI

İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya oldu.

EN ÜST VE ÜST SEVİYE GRUBUNDA YER ALAN HANEHALKLARI BU İLÇEDE

İlçe düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul), %1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu.

SOSYOEKONOMİK SEVİYESİ EN YÜKSEK İLÇE

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.

Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.