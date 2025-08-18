Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Hamas'tan yeni teklife onay! Ateşkesi kabul etti

Gazze'de ateşkes ve rehine müzakerelerine ilişkin bir gelişme yaşandı. Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıklamıştı. Hamas'ın teklifi kabul ettiğini ve arabuluculara karar ilettiği öğrenildi.

Hamas'tan yeni teklife onay! Ateşkesi kabul etti
'de ve müzakerelerine ilişkin bir gelişme yaşandı. Filistinli bir yetkili, arabulucuların 'daki heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıklamıştı. Hamas'ın teklifi kabul ettiğini ve arabuluculara karar ilettiği öğrenildi.

Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtmişti.

Hamas'tan yeni teklife onay! Ateşkesi kabul etti

'YAKINDA GEÇİCİ BİR KOMİTE İLAN EDECEĞİZ'


Başbakanı Muhammed Mustafa, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mustafa, "Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere yakında geçici bir komite ilan edeceğiz." diyerek Gazze’deki Refah Sınır Kapısı'nın halk için bir yaşam kapısı olması gerektiğini, ’in halkı aç bırakma ve yerinden etme politikalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hamas'tan yeni teklife onay! Ateşkesi kabul etti

"Uluslararası toplumun daha etkin adımlar atarak İsrail’i abluka ve açlık politikasını durdurmaya zorlaması gerekiyor" diyen Mustafa, Gazze’nin her iki yakasını birleştirme hedefinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Mustafa, Gazze'de savaşın durdurulması ve yeniden imarın başlatılması için kaybedecek zaman olmadığını ifade ederek Gazze Şeridi'nde "örgütlü bir siyasi yapı" oluşturmak yerine mevcut resmi kurumların yeniden etkinleştirilmesini sağlayacaklarını belirtti.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.