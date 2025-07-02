Ankara'da Gazze zirvesi: Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Hamas heyetiyle görüşerek bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze’deki soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

"SOYKIRIM UNUTULMAYACAK"

Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi. Bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

"SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Fidan, Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.