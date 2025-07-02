Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın öncülüğünde başlatılan “Kadın Kolları Liderlik Akademisi” bugün açılıyor. Akademinin ilk dersini verecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU



Erdoğan’ın açıklamalarından satır başlıkları:

Tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına cesaretle sahip çıkan yiğit Filistinli kadınları hürmetle selamlıyorum. Gazze'de kadınlar direnişin destanını yazıyor. Karanlığı kovana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Mücadele bayrağını yere düşürmeyeceğiz.

Liderlik akademimizin milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birbirinden farklı alanlarda 3 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerin verimli geçmesini diliyorum. Teşkilat akademilerini sıradan bir eğitim olarak görmüyoruz.

Biz milletin sinesinden doğan, alnı ak, başı dik bir siyasi hareketiz. Geride hayırla yad edilecek eserler bırakmanın peşindeyiz. AK Parti davası, kendi öz yurdunda yok sayılanların davasıdır. Misyonumuz Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır.



Misyonumuz Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır. Biz işte buyuz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Sizler de fevkalade bir temel üzerinde yükselen, erdemliler hareketinin mensuplarısınız. Biz partimizi böyle kurduk. Erdemliler hareketi dedik.

Baskılara boyun eğmedik, yasakları kaldırdık, vesayete karşı hep savaştık. Her alanda Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Dik durduk ama hiçbir zaman diklenmedik. Kibir abidelerine haddini bildirdik.



3 GÜN SÜRECEK

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kadın Kolları Liderlik Akademisi", bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış dersiyle başlıyor.

genel Merkez'de yapılacak açılışın ardından Kızılcahamam'da üç gün sürecek eğitim kampına Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinden yaklaşık 1200 kadın teşkilat yöneticisi katılacak.

Kampta, siyasette kadın liderliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Programda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara ilk dersi verecek.