Türkiye, Katar ve Mısır'dan Hamas'a yeni ateşkes teklifi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladı Gazze planına karşı tepkiler gelmeye devam ederken İngiltere merkezli Sky News’in Arapça servisi, Hamas’a yeni bir ateşkes iletileceğini öne sürdü.

TÜRKİYE, KATAR VE MISIR'DAN BARIŞ GİRİŞİMİ

Sky News’ın adı açıklanmayan kaynağı, yeni bir ateşkes teklifinin Türkiye, Mısır ve Katar’ın girişimiyle Hamas’a yapılacağını söyledi. Haberde, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Halil Alhayye’nin ateşkes teklifini Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere başkent Kahire’ye gideceği kaydedildi.

REHİNE TAKASI

Yeni ateşkes teklifinin, İsrail’in hayattaki İsrailli rehineler ile ölenlerin cenazelerine karşılık bazı Filistinli mahkumları serbest bırakması, İsrail’in ordusunun yeniden konuşlandırılması, Hamas’ın askeri kanadının faaliyetlerinin durdurulmasıyla geçici bir sürecin başlaması şartlarını içeriyor.

HAMAS'IN ARDINDAN İSRAİL'E TEKLİF GİDECEK

Teklifin Hamas tarafından kabul edilmesinin ardından İsrail’e gönderilmek üzere ABD’li arabulucuya iletileceği belirtildi. Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerin de kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar devam edeceği aktarıldı.