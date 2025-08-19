Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden dikkat çeken kare! Oval Ofis'te Ukrayna haritası

Geçtiğimiz günlerde Rus lider Vladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile bir araya geldi. Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, Trump ve Zelenski'nin harita önünde konuştuğu kareyi paylaştı. İki lider, savaşın başladığı günden bu yana işgal edilen toprakların haritası üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden gelen haritalı mesaj, geniş yankı uyandırdı.

Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden dikkat çeken kare! Oval Ofis'te Ukrayna haritası
Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald ile bir araya geldi. İki başkan zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üçlü zirve isteğini tekrarlayan Zelensky şunları kaydetti: "Trump ve ile üçlü bir görüşmeye hazırız

Trump'ın savaşı durdurması ve bitirmesinin diplomatik yolunu bulması fikrini destekledik."

Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden dikkat çeken kare! Oval Ofis'te Ukrayna haritası

"PUTİN DE SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR"

için henüz yolun başında olduklarını söyleyen Trump ise şunları söyledi:

"Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum."

Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden dikkat çeken kare! Oval Ofis'te Ukrayna haritası

UKRAYNA'YI PAYLAŞMA HARİTASI MI?

Öte yandan Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, Trump ve Zelenski'nin harita önünde konuştuğu kareyi paylaştı. İki lider arasındaki basına kapalı görüşmelerin başlamasından önce büyük bir Ukrayna haritasının sergilenmesi dikkati çekti.

Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden dikkat çeken kare! Oval Ofis'te Ukrayna haritası

Haritada pembeyle gölgelendirilen Ukrayna'nın doğu kısmı, Rus askeri güçlerinin halihazırda kontrol ettiği toprakları gösterdi.

