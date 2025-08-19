Dünyanın gözünü çevirdiği zirveden dikkat çeken kare! Oval Ofis'te Ukrayna haritası

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki başkan zirve öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üçlü zirve isteğini tekrarlayan Zelensky şunları kaydetti: "Trump ve Putin ile üçlü bir görüşmeye hazırız

Trump'ın savaşı durdurması ve bitirmesinin diplomatik yolunu bulması fikrini destekledik."

"PUTİN DE SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR"

Barış için henüz yolun başında olduklarını söyleyen Trump ise şunları söyledi:

"Kesin bir şey söyleyemem, yolun sonunda değiliz, ancak insanlar ölüyor, başarma şansımız var, milyonlarca insan öldü, 4 yıl sürdü. Putin de bu savaşın bitmesini istediğini biliyorum."

UKRAYNA'YI PAYLAŞMA HARİTASI MI?

Öte yandan Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, Trump ve Zelenski'nin harita önünde konuştuğu kareyi paylaştı. İki lider arasındaki basına kapalı görüşmelerin başlamasından önce büyük bir Ukrayna haritasının sergilenmesi dikkati çekti.

Haritada pembeyle gölgelendirilen Ukrayna'nın doğu kısmı, Rus askeri güçlerinin halihazırda kontrol ettiği toprakları gösterdi.