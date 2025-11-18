Menü Kapat
Beşiktaş Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 23 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecekler

Trendyol Süper Lig'de heyecan milli aranın sona ermesiyle birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta oynanacak olan maçlar kapsamında Beşiktaş evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları araştırılmaya başlandı. Karşılaşma 23 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak.

Trendyol 'in 13. haftası kapsamında ligde 6. sırada yer alan ile 4. sırada buluann karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş bu sezon oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Samsunspor'un ise 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya sayılı günler kala Beşiktaş - Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 13. haftası kapsamında 22 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Samsunspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından genel olarak karşılaşmaların maç biltleri 3 gün önceden satışa çıkarılıyor.

Bu kapsamda Beşiktaş - Samsunspor maç biletlerinin 19 Kasım 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Beşiktaş - Samsunspor maç biletlerinin henüz satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı. Siyah-beyazlıların en son evinde oynadığı Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • Loca: 50.000TL
  • VIP 100: 37.500TL
  • VIP 101-126: 33.750TL
  • 1. Kategori: 12.000 TL
  • 2. Kategori: 11.000 TL
  • 3. Kategori: 9.750 TL
  • 4. Kategori: 7.500TL
  • 5. Kategori: 6.500TL
  • 6. Kategori: 5.750TL
  • Doğu Üst: 6.500TL
  • 7. Kategori: 2.500TL
  • 8. Kategori: 2.250TL
Genel olarak derbi mücadelelerinin bilet fiyatları diğer maçlara göre daha yüksek oluyor. Bu kapsamda Beşiktaş - Samsunspor maçının bilet fiyatlarının daha düşük olması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında bilet fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

