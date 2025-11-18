Beşiktaş Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 23 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecekler

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında ligde 6. sırada yer alan Beşiktaş ile 4. sırada buluann Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş bu sezon oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Samsunspor'un ise 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya sayılı günler kala Beşiktaş - Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündeme geldi.
Süper Lig'in 13. haftası kapsamında 22 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Samsunspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından genel olarak karşılaşmaların maç biltleri 3 gün önceden satışa çıkarılıyor.
Bu kapsamda Beşiktaş - Samsunspor maç biletlerinin 19 Kasım 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.
Beşiktaş - Samsunspor maç biletlerinin henüz satış duyurusu yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı. Siyah-beyazlıların en son evinde oynadığı Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle olmuştu:
Genel olarak derbi mücadelelerinin bilet fiyatları diğer maçlara göre daha yüksek oluyor. Bu kapsamda Beşiktaş - Samsunspor maçının bilet fiyatlarının daha düşük olması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında bilet fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.