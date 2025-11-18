Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bakan Uraloğlu açıkladı: Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek" dedi. İşte detaylar...

Bakan Uraloğlu açıkladı: Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 12:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım haftasına özel olarak tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak (YHT) ve anahat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim!

"YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASINDAN 48 BİN ÖĞRETMENİMİZ FAYDALANDI"

Bakan Uraloğlu, öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15'lik indirim sağladıklarını belirterek, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü haftasında uygulanan yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim!

"MEB'E BAĞLI VEYA ONAYLI TÜM OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER YARARLANABİLECEK"

Bakan Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "İndirimli bilet uygulamamızdan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve müdür yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim!

İNDİRİMLİ BİLETLER TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. SATIŞ KANALLARINDAN TEMİN EDİLEBİLECEK

24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya ‘mebbis.meb.gov.tr' adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim!
