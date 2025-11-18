Osimhen U.S Gilloise maçında oynayacak mı? Galatasaray'da kritik karar!

Galatasaray'ın bir milli arada daha korktuğu başına geldi ve Victor Osimhen ikinci kez milli takımında sakatlandı.

Kongo maçının devre arasında sekerek soyunma odasına giden Osimhen, sol arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kongo'ya penaltılar sonucu yenilen ve Dünya Kupası şansını kaybeden Nijerya'da en üzgün isim Osimhen'di.

GALATASARAY ALARMA GEÇTİ

Hamstring sakatlığı yaşadığı için maçı tamamlayamayan Nijeryalı yıldızın durumu, Galatasaray'ı da alarma geçirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DİNLENECEK

İstanbul'a gelir gelmez (yarın) kontrolden geçecek ve MR'ı çekilecek Osimhen, bu hafta sonu Gençlerbirliği'ne karşı dinlendirilecek.

DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Son bir aydaki yoğun fikstürde fiziksel olarak yıpranan yıldız oyuncu, haftaya salı günü U.S Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavına yetişmek istiyor.

RİSKE GİRİLMEYECEK

Sarı-kırmızılıların aklında 1 Aralık'ta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak derbi de var ve Osimhen için Gençlerbirliği maçında riske girilmeyecek.

PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda toplam 12 karşılaşmada forma giydi. 808 dakika süre alan Osimhen, bu süre zarfında 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, asist katkısı üretemedi. Nijerya Milli Takımı formasını da 46 kez terleten Victor Osimhen, 31 gol-12 asistlik performans sergiledi.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

26 yaşındaki yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor. Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.