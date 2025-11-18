Çalışanlar durumu fark etse de engel olamadı! Çocuk hırsızlar kayıplara karıştı!

Ankara'da bir mağazada yaşanan hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı. İki çocuk, hırsızlık yaptıktan sonra kayıplara karıştı. Mağazaya gelen çocuklar çalışanlardan istedikleri iki eşofmanla deneme kabinine girdi. Çalışanların başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen çocuklar reyondan başka bir eşofman daha alarak kabine girip aldıkları iki eşofmanı kıyafetlerinin altına giydi. Üçüncü eşofmanı 'almıyoruz' diyerek kabinde bıraktılar. Çocuklardan şüphelenen çalışan, eksik eşofmanı fark edip çocukları başka bir bölüme yönlendirmeye çalışırken çocuklar hızlıca mağazadan kaçtı. Mağaza yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek durumu emniyete bildirdi.