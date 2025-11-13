Mahalleliyi tedirgin eden hırsızlık! Park halindeki aracın 3 tekerini çaldılar

İstanbul Eyüpsultan'da park halindeki bir minibüsün 3 tekeri çalındı. Işıklar Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi dün akşam saatlerinde minibüsünün evinin yakınlarına park etti. Sabah saatlerinde aracına yönelen vatandaş aracının lastiklerinin olmadığını fark etti. 3 tekerinin çalındığını gören araç sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı. Ekiplerin, gece saatlerinde lastikleri çalan şüphelileri arama çalışması sürüyor.