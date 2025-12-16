Ayakkabısı çamurlu olduğu için markete çorapla girdi! İçleri ısıtan görüntü kamerada

Kategoriler
Mersin'in kırsal bir mahallesinde, markete gelen orta yaşlardaki bir kişi, ayakkabılarındaki çamuru fark edip önce kenarda sıyırdı. Çamurun çıkmadığını gören kişi, bu kez marketin önünde ayakkabısını çıkarıp içeri çorapla girdi. Alışveriş yapan kişiyi ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı. O anlar baştan sona marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler görenlerin içlerini ısıttı.