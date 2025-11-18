Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da dahil oldu

Survivor 2026 Ünlüler-All Star içi geri sayım başladı. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı da kadroya dahil olan isimleri sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor.

CÜNEYT ARKIN'IN OĞLU DA KADRODA

Baycan, Keremcem, Dilan Çıtak gibi isimlerden sonra milli voleybolcu Meryem Boz'dan sonra Ilıcalı bir ismi daha duyurdu. Ilıcalı, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın Survivor 2026 kadrosunda olduğunu açıkladı.

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ilıcalı 'Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat 2026 Ünlüler ile All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.