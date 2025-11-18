Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da dahil oldu

Survivor 2026 Ünlüler-All Star için nefesler tutuldu. Kadrolar da yavaş yavaş belli olmaya başlarken, Acun Ilıcalı'nın yeni açıkladığı isim sosyal medyada gündem oldu. Ilıcalı, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'ın kadroya dahil olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da dahil oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 12:55

Survivor 2026 Ünlüler-All Star içi geri sayım başladı. Yarışmanın yapımcısı da kadroya dahil olan isimleri sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor.

CÜNEYT ARKIN'IN OĞLU DA KADRODA

Baycan, Keremcem, Dilan Çıtak gibi isimlerden sonra milli voleybolcu Meryem Boz'dan sonra Ilıcalı bir ismi daha duyurdu. Ilıcalı, 'ın oğlu Murat Arkın'ın Survivor 2026 kadrosunda olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2026 kadrosuna Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da dahil oldu

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ilıcalı 'Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat 2026 Ünlüler ile All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz Survivor 2026'da yarışacak
Survivor 2026 yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı Bodrum Masalı oyuncusunu kadroya kattı
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#cüneyt arkın
#Survivor 2026
#Ünlüler-all Star
#Murat Arkın
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.