Survivor 2026 yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı Bodrum Masalı oyuncusunu kadroya kattı

Acun Ilıcalı bu yıl birbirinden ünlü isimleri Survivor 2026 yarışmasının kadrosuna katmayı başardı. İlk olarak Bayhan'ın Survivor 2026 ünlülerde yarışacağını açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak ise kadroya oyuncu Serhat Onat'ın katıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.." notuyla yeni yarışmacıyı duyurdu.
Acun Ilıcalı bu sezon Survivor yarışmasında çok iddialı isimlerin yarışacağını söyleyerek yarışma izleyicisini heyecanlandırdı. Bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, il olarak kadroda Bayhan'ın olacağını açıklayan ünlü isim, daha sonra ise Keremcem ve Dilan Çıtak'ın kadroda olacağını duyurdu.
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026'nın yeni yarışmacısını açıkladı. Ilıcalı yaptığı paylaşımda, "Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.." dedi.