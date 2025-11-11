Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Survivor 2026 yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı Bodrum Masalı oyuncusunu kadroya kattı

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026 yarışmasının yeni ismini açıkladı. Son olarak Mert Nobre'nin kadroda olacağını duyuran Acun Ilıcalı Bodrum Masalı ile ünlenen Serhat Onat'ı kadrosuna kattı.

Survivor 2026 yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı Bodrum Masalı oyuncusunu kadroya kattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
12:23
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
12:27

bu yıl birbirinden ünlü isimleri Survivor 2026 yarışmasının kadrosuna katmayı başardı. İlk olarak Bayhan'ın Survivor 2026 ünlülerde yarışacağını açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak ise kadroya oyuncu Serhat Onat'ın katıldığını duyurdu.

SURVIVOR 2026 KADROSUNA SERHAT ONAT DAHİL OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Sevgili Serhan Onat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.." notuyla yeni yarışmacıyı duyurdu.

Survivor 2026 yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı Bodrum Masalı oyuncusunu kadroya kattı

SURVIVOR 2026 KADROSUNDA BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER VAR

Acun Ilıcalı bu sezon Survivor yarışmasında çok iddialı isimlerin yarışacağını söyleyerek yarışma izleyicisini heyecanlandırdı. Bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, il olarak kadroda Bayhan'ın olacağını açıklayan ünlü isim, daha sonra ise Keremcem ve 'ın kadroda olacağını duyurdu.

Survivor 2026 yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı Bodrum Masalı oyuncusunu kadroya kattı

MERT NOBRE SURVIVOR 2026 KADROSUNDA

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026'nın yeni yarışmacısını açıkladı. Ilıcalı yaptığı paylaşımda, "Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.." dedi.

Survivor 2026 yarışmacısı belli oldu! Acun Ilıcalı Bodrum Masalı oyuncusunu kadroya kattı
Sıkça Sorulan Sorular

SERHAT ONAT KİMDİR?
1994 İzmit doğumlu Serhat Onat, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır. 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisiyle oyunculuğa başlayan Serhat Onat, Bodrum Masalı ile de popüler oldu.
