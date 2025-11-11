Şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bağdaş'a komedyen Özgür Turhan'dan cevap! Eşinin harcamaları tek tek sıraladı

9 ay önce boşanan komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş hakkındaki iddialar gündem oldu. Deniz Bağdaş eski kocasını ifşa ederek yaşadığı zor günleri ve şiddete uğradığını anlattı. Bağdaş'ın anlattıklarından sonra Özgür Turhan'dan sert bir yanıt geldi.

DENİZ BAĞDAŞ, ÖZGÜR TURHAN'DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Eski eşi Özgür Turhan hakkında konuşan Deniz Bağdaş, "Boşanma davamızın tarihi belli olunca, süreci iyi yönetmek adına benim ısrarımla çift terapisine gittik. Dönüşte Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak “Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim” diyerek üzerime yürüdü. Kata gelir gelmez can havliyle eve koştum; evde kendi annesi ve oğlumuz olduğu için devam etmeyeceğini düşündüm. Ancak yanılmışım: İkisinin de gözleri önünde boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti. Kendisinin bu şiddet eğiliminin en yakın şahidi olan annesi beni elinden zorla aldı." dedi.

Eski eşi Özgür Turhan'ın kendisine şiddet uygularken oğlunun da yanlarında olduğunu belirten Deniz Bağdaş, "Çok saygı duyduğum eski kayınvalidemi oğluna karşı şahitlik yapmak gibi zor bir pozisyona sokmak istemiyorum, ama gerçeklerin ortaya çıkmasında onun vicdanına ve sağduyusuna da güveniyorum. Rohan hâlâ o günü atlatamadığı için sorular sormaya devam ediyor. Olay anını anlatan hem Özgür’ün annesinin hem de Rohan’ın ses kayıtları ve hem Özgür’ün hem boşanma sürecimizi yöneten müşterek avukatımızın mesajları mevcut. Bunları mahkeme dosyasına sunacağım." dedi.

ÖZGÜR TURHAN ESKİ EŞİ DENİZ BAĞDAŞ'IN AÇIKLAMALARIYLA KÜPLERE BİNDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan komedyen Özgür Turhan, "Deniz Bağdaş ve yanındaki komedyen arkadaşlarının bensiz üretim sıkıntısı çektiği bir gerçek olacak ki haklı olmak için şiddet kartını oynamışlardır. Bu şiddet kartı Deniz Bağdaş’ın toplum nezdinde son çırpınışlarıdır. Değil şiddet, 10 yıllık süre içerisinde kendisine sesimi yükselttiğime dair bir şahit bile bulamaz" diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.

Aldatıldığını iddia eden Turhan, "Uzun yıllarımı beraber geçirdiğim kişi tarafından daha güzel bir kurgu ile suçlanmayı hak ediyorum, kendisine yakıştıramadım. Paylaşmış olduğu yazının neredeyse her cümlesi ayrı bir yalan içermektedir ve mantık hatalarıyla doludur. Şiddet gördüğünü söyleyen kişi ne hikmetse acele biçimde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Acaba yakın arkadaşım tarafından Aksel ile görüldükten sonra nafaka alamayacağını mı düşünmüştür? Başka şehirde turneye giderken durduk yere önüme haberim olmadan boşanma kağıdı gelmiştir. Bunun nedenini sorduğumda bana çocuk ile ilgilenmiyorsun demiştir." dedi.

Eski eşinin çok harcama yaptığını belirten komedyen "Kendisi evli olduğumuz dönemde aylık 500.000TL üzerinde harcama yapmaktaydı, afaki salladığım bir para değil bu arada kredi kartı ekstresinde yazıyor, çocuk ile ilgilenmiyorsun diye suçlandığımda ki bu dönem ayda neredeyse 20 oyun oynuyorum, biraz daha az harcama yaparsa oyunları azaltabileceğimi söyledim. Bana kendisine 'ekonomik şiddet' uyguladığımı söyledi. Hala bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra sahneye çıkmak istediğini belirtti. Kendisine 10 dakikalık bir set yazdım. Bu denemelerin hepsi tabi ki kendi isteğiyle nedense Tuzbiber’de gerçekleştirildi. 3 dakika sahneye çıkıp, Aksel ile oturup alkol alıp sohbet etmeye başladı" diyerek şiddet iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunan Özgür Turhan, "Beni aldattın, eve kaç defa ayakta duramayacak kadar alkollü geldin, aile ekonomisine katkıda bulunmadın, ne kimse sana bari ev işi yap dedi, ne kimse sana yemek yaptırdı. Tek yaptığın instagram hikayesi atmaktı. Çocuğum çocuğum diye ağlıyorsun, çocuğa annem bakarken, sabah uyanıp story atıp geri yatıyordun. Annemin her gün Silivri’den kalkıp geldiğini artık tüm mahalle biliyor, utanmadan bir de anneme iftira atıyorsun." dedi.

Karısının anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını ve kurgudan ibaret olduğunu söyleyen komedyen "Şiddet uygulayacağım sana malum oldu hadi boşanma davası açtın, tamam orayı anladım. Bari anlattığın şiddet hikayesinde tutarlı ol. Evimizin asansörü 3 kişilik cüssemi de düşündüğünüzde asansörde üstüne yürümem pek gerçekçi gelmiyor. Kata gelir gelmez eve koştum diyor. Kapıyı anahtarla açan benim, kendisinin anahtarı yoktu. Öncesinde geç içeri diye ittirdiğimi söyledi, baktı kaale alınmıyor iki eliyle boğazımı sıktığını ekledi. Şimdi ben de sizinle öğrendim arada bıçak çekmişim. Herhalde bıçağı yere koydum iki elle boğazını sıkmak bıçakla zor olabilir. Yakın zamanda tüfekle vurduğumu da söyleyebilir." derken, anlatamadığı da birçok olayın olduğunu vurguladı.