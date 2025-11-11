Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bağdaş'a komedyen Özgür Turhan'dan cevap! Eşinin harcamaları tek tek sıraladı

Deniz Bağdaş 9 ay önce boşandığı eski eşi komedyen Özgür Turhan'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Deniz Bağdaş, "Boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti" derken, Özgür Turhan hakkındaki iddialara cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bağdaş'a komedyen Özgür Turhan'dan cevap! Eşinin harcamaları tek tek sıraladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 10:43

9 ay önce boşanan Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş hakkındaki iddialar gündem oldu. Deniz Bağdaş eski kocasını ifşa ederek yaşadığı zor günleri ve şiddete uğradığını anlattı. Bağdaş'ın anlattıklarından sonra Özgür Turhan'dan sert bir yanıt geldi.

DENİZ BAĞDAŞ, ÖZGÜR TURHAN'DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Eski eşi Özgür Turhan hakkında konuşan Deniz Bağdaş, " davamızın tarihi belli olunca, süreci iyi yönetmek adına benim ısrarımla çift terapisine gittik. Dönüşte Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak “Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim” diyerek üzerime yürüdü. Kata gelir gelmez can havliyle eve koştum; evde kendi annesi ve oğlumuz olduğu için devam etmeyeceğini düşündüm. Ancak yanılmışım: İkisinin de gözleri önünde boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti. Kendisinin bu şiddet eğiliminin en yakın şahidi olan annesi beni elinden zorla aldı." dedi.

Şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bağdaş'a komedyen Özgür Turhan'dan cevap! Eşinin harcamaları tek tek sıraladı

Eski eşi Özgür Turhan'ın kendisine şiddet uygularken oğlunun da yanlarında olduğunu belirten Deniz Bağdaş, "Çok saygı duyduğum eski kayınvalidemi oğluna karşı şahitlik yapmak gibi zor bir pozisyona sokmak istemiyorum, ama gerçeklerin ortaya çıkmasında onun vicdanına ve sağduyusuna da güveniyorum. Rohan hâlâ o günü atlatamadığı için sorular sormaya devam ediyor. Olay anını anlatan hem Özgür’ün annesinin hem de Rohan’ın ses kayıtları ve hem Özgür’ün hem boşanma sürecimizi yöneten müşterek avukatımızın mesajları mevcut. Bunları mahkeme dosyasına sunacağım." dedi.

ÖZGÜR TURHAN ESKİ EŞİ DENİZ BAĞDAŞ'IN AÇIKLAMALARIYLA KÜPLERE BİNDİ

hesabından açıklama yapan komedyen Özgür Turhan, "Deniz Bağdaş ve yanındaki komedyen arkadaşlarının bensiz üretim sıkıntısı çektiği bir gerçek olacak ki haklı olmak için şiddet kartını oynamışlardır. Bu şiddet kartı Deniz Bağdaş’ın toplum nezdinde son çırpınışlarıdır. Değil şiddet, 10 yıllık süre içerisinde kendisine sesimi yükselttiğime dair bir şahit bile bulamaz" diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.

Şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bağdaş'a komedyen Özgür Turhan'dan cevap! Eşinin harcamaları tek tek sıraladı

Aldatıldığını iddia eden Turhan, "Uzun yıllarımı beraber geçirdiğim kişi tarafından daha güzel bir kurgu ile suçlanmayı hak ediyorum, kendisine yakıştıramadım. Paylaşmış olduğu yazının neredeyse her cümlesi ayrı bir yalan içermektedir ve mantık hatalarıyla doludur. Şiddet gördüğünü söyleyen kişi ne hikmetse acele biçimde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Acaba yakın arkadaşım tarafından Aksel ile görüldükten sonra nafaka alamayacağını mı düşünmüştür? Başka şehirde turneye giderken durduk yere önüme haberim olmadan boşanma kağıdı gelmiştir. Bunun nedenini sorduğumda bana çocuk ile ilgilenmiyorsun demiştir." dedi.

Şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bağdaş'a komedyen Özgür Turhan'dan cevap! Eşinin harcamaları tek tek sıraladı

Eski eşinin çok harcama yaptığını belirten komedyen "Kendisi evli olduğumuz dönemde aylık 500.000TL üzerinde harcama yapmaktaydı, afaki salladığım bir para değil bu arada kredi kartı ekstresinde yazıyor, çocuk ile ilgilenmiyorsun diye suçlandığımda ki bu dönem ayda neredeyse 20 oyun oynuyorum, biraz daha az harcama yaparsa oyunları azaltabileceğimi söyledim. Bana kendisine 'ekonomik şiddet' uyguladığımı söyledi. Hala bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra sahneye çıkmak istediğini belirtti. Kendisine 10 dakikalık bir set yazdım. Bu denemelerin hepsi tabi ki kendi isteğiyle nedense Tuzbiber’de gerçekleştirildi. 3 dakika sahneye çıkıp, Aksel ile oturup alkol alıp sohbet etmeye başladı" diyerek şiddet iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bağdaş'a komedyen Özgür Turhan'dan cevap! Eşinin harcamaları tek tek sıraladı

Eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunan Özgür Turhan, "Beni aldattın, eve kaç defa ayakta duramayacak kadar alkollü geldin, aile ekonomisine katkıda bulunmadın, ne kimse sana bari ev işi yap dedi, ne kimse sana yemek yaptırdı. Tek yaptığın instagram hikayesi atmaktı. Çocuğum çocuğum diye ağlıyorsun, çocuğa annem bakarken, sabah uyanıp story atıp geri yatıyordun. Annemin her gün Silivri’den kalkıp geldiğini artık tüm mahalle biliyor, utanmadan bir de anneme iftira atıyorsun." dedi.

Şiddete maruz kaldığını söyleyen Deniz Bağdaş'a komedyen Özgür Turhan'dan cevap! Eşinin harcamaları tek tek sıraladı

Karısının anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını ve kurgudan ibaret olduğunu söyleyen komedyen "Şiddet uygulayacağım sana malum oldu hadi boşanma davası açtın, tamam orayı anladım. Bari anlattığın şiddet hikayesinde tutarlı ol. Evimizin asansörü 3 kişilik cüssemi de düşündüğünüzde asansörde üstüne yürümem pek gerçekçi gelmiyor. Kata gelir gelmez eve koştum diyor. Kapıyı anahtarla açan benim, kendisinin anahtarı yoktu. Öncesinde geç içeri diye ittirdiğimi söyledi, baktı kaale alınmıyor iki eliyle boğazımı sıktığını ekledi. Şimdi ben de sizinle öğrendim arada bıçak çekmişim. Herhalde bıçağı yere koydum iki elle boğazını sıkmak bıçakla zor olabilir. Yakın zamanda tüfekle vurduğumu da söyleyebilir." derken, anlatamadığı da birçok olayın olduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil Fatih Ürek'in son sağlık durumunu açıkladı! "İlk beni aradı"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cemre Baysel'in yeni sevgilisi Cem Bölükbaşı meğerse Aytaç Şaşmaz'ın arkadaşıymış!
ETİKETLER
#sosyal medya
#sosyal medya
#boşanma
#boşanma
#asansör
#komedyen
#komedyen
#Özgür Turhan
#Deniz Bağdaş
#Şiddet Iddiası
#Özgür Turhan
#Deniz Bağdaş
#Şiddet Iddiası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.