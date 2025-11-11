Mehmet Ali Erbil Fatih Ürek'in son sağlık durumunu açıkladı! "İlk beni aradı"

Kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve 28 gündür yoğun bakımda uyutulan sanatçı Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama Mehmet Ali Erbil'den geldi. Mehmet Ali Erbil hastaneye ilk giden kişinin kendisi olduğunu belirtirken, Fatih Ürek'in 20 dakika oksijensiz kaldığını belirtti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN FATİH ÜREK SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Fatih Ürek'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından hemen hastaneye koşan Mehmet Ali Erbil, 28 gündür tedavi altında olan yakın arkadaşı hakkında konuştu. Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil "Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı. İlk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var." dedi.

Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme paylaşılmıştı. Yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

FATİH ÜREK'İN REFLEKSİ SEVENLERİNİ UMUTLANDIRDI

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in 22 gündür hastanede tedavisi devam ediyor. Fatih Ürek'in gözlerini açıp kapadığı iddia edilirken, Dr. Osman Müftüoğlu bu durumun reflekse dayalı bir durum olabileceğini belirtti.