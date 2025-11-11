Cemre Baysel'in yeni sevgilisi Cem Bölükbaşı meğerse Aytaç Şaşmaz'ın arkadaşıymış!

Sol Yanım, Ramo, Baht Oyunu, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerinde rol alan Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı ayrılık sonrası ilk olarak rapçi Blok3 ile görüntülendi. İkili aşk iddialarını yalanlarken, geçtiğimiz günlerde Cemre Baysel'in Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı ile yemek yerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Cem Bölükbaşı ile Aytaç Şaşmaz'ın yana yana kareleri ise sosyal medyayı salladı.

CEMRE BAYSEL İLE CEM BÖLÜKBAŞI'NIN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Oyuncu Cemre Baysel ile Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı hakkında aşk iddiaları yeniden gündeme geldi. İkilinin, iddiaların ardından birlikte akşam yemeğinde görüntülenmesi dikkat çekti.

Cemre Baysel ile kendisi gibi oyuncu olan Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz Haziran ayında dört yıllık ilişkisini bitirme kararı aldı. Evlenecekleri konuşulan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ayrılığı hayranlarını üzse de ikili, bir daha barışmanın söz konusu olmayacağını belirtti.

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Baysel ile Cem Bölükbaşı'nın baş başa yemek yediği anlara ait görüntüler sosyal medyayı sallarken, Aytaç Şaşmaz detayı ise hayranlarını ikiye böldü.

Aytaç Şaşmaz'ın Cem Bölükbaşı ile arkadaş olduğu ve sık sık yan yana geldikleri iddia edildi. Hatta Aytaç Şaşmaz'ın Cemre Baysel ile görüntülenen Cem Bölükbaşı'nı takipten çıktığı iddia edildi.