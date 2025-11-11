Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Cemre Baysel'in yeni sevgilisi Cem Bölükbaşı meğerse Aytaç Şaşmaz'ın arkadaşıymış!

Son olarak Güller ve Günahlar dizisinde rol alan Cemre Baysel, geçtiğimiz gün, Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile görüntülendi. İki ismin sevgili olduğu iddia edilirken, Cemre Baysel'in evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın Cem Bölükbaşı ile arkadaş olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cemre Baysel'in yeni sevgilisi Cem Bölükbaşı meğerse Aytaç Şaşmaz'ın arkadaşıymış!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 09:36

Sol Yanım, Ramo, Baht Oyunu, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerinde rol alan , Aytaç Şaşmaz ile yaşadığı sonrası ilk olarak rapçi Blok3 ile görüntülendi. İkili aşk iddialarını yalanlarken, geçtiğimiz günlerde Cemre Baysel'in pilotu Cem Bölükbaşı ile yemek yerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Cem Bölükbaşı ile Aytaç Şaşmaz'ın yana yana kareleri ise sosyal medyayı salladı.

CEMRE BAYSEL İLE CEM BÖLÜKBAŞI'NIN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Cemre Baysel ile Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı hakkında aşk iddiaları yeniden gündeme geldi. İkilinin, iddiaların ardından birlikte akşam yemeğinde görüntülenmesi dikkat çekti.

Cemre Baysel'in yeni sevgilisi Cem Bölükbaşı meğerse Aytaç Şaşmaz'ın arkadaşıymış!

Cemre Baysel ile kendisi gibi oyuncu olan Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz Haziran ayında dört yıllık ilişkisini bitirme kararı aldı. Evlenecekleri konuşulan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın ayrılığı hayranlarını üzse de ikili, bir daha barışmanın söz konusu olmayacağını belirtti.

Cemre Baysel'in yeni sevgilisi Cem Bölükbaşı meğerse Aytaç Şaşmaz'ın arkadaşıymış!

Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Baysel ile Cem Bölükbaşı'nın baş başa yemek yediği anlara ait görüntüler sosyal medyayı sallarken, Aytaç Şaşmaz detayı ise hayranlarını ikiye böldü.

Cemre Baysel'in yeni sevgilisi Cem Bölükbaşı meğerse Aytaç Şaşmaz'ın arkadaşıymış!

Aytaç Şaşmaz'ın Cem Bölükbaşı ile arkadaş olduğu ve sık sık yan yana geldikleri iddia edildi. Hatta Aytaç Şaşmaz'ın Cemre Baysel ile görüntülenen Cem Bölükbaşı'nı takipten çıktığı iddia edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jess Molho’nun boşanma davasında Melek Baykal ile Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil canlı yayında eşi Gülseren Erbil'den özür diledi! Aldatma açıklaması "pes" dedirtmişti
ETİKETLER
#ayrılık
#oyuncu
#ilişki
#formula 1
#Cemre Baysel
#Aytaç Şaşmaz
#Cem Bölükbaşı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.