TGRT Haber
19°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Muazzez Ersoy, "Nijeryalı sevgilisi" iddialarına ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün Nijeryalı bir hayranıyla şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar sosyal medyada "Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" olarak paylaşıldı. Çıkan haberler sonrası küplere binen Muazzez Ersoy, adeta öfke kustu.

Muazzez Ersoy, Nijeryalı bir hayranıyla söylediği şarkıyla sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan anlardan sonra "Muazzez Ersoy'un Nijeryalı " yorumları ve bazı haberler sosyal medyada dolaşıma girdi. Bu durum şarkıcıyı çileden çıkardı.

MUAZZEZ ERSOY'UN PAYLAŞIMI BAŞINA İŞ AÇTI

Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranıyla söylediği şarkıyı, "Sevgili Ndubuisi Christopher, 'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" notuyla paylaştı.

Muazzez Ersoy, "Nijeryalı sevgilisi" iddialarına ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü

Muazzez Ersoy'un paylaşımı sonrası "Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları ortaya çıktı. Ersoy yapılan yorum ve haberler sonrası adeta öfke kustu. Peş peşe paylaşımlar yapan Muazzez Ersoy, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz, 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum 'Muazzez Ersoy Nijeryalı Sevgilisiyle' paylaşımlarını görüyorum!" diyerek yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Muazzez Ersoy, "Nijeryalı sevgilisi" iddialarına ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü

Sinirlerine engel olamayan Muazzez Ersoy, "Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlar da, bu paylaşımların altına yorum yapıyor! Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları !!!" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Muazzez Ersoy kaç yaşında?
9 Ağustos 1958 doğumlu Muazzez Ersoy, klasik Türk müziği sanatçısıdır. 33. Türkiye Hükûmetinde Kültür Bakanlığının tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı ünvanına 1998'de layık görülen sanatçı, seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da bilinir.
