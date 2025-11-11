Muazzez Ersoy, "Nijeryalı sevgilisi" iddialarına ateş püskürdü! Açtı ağzını yumdu gözünü

Muazzez Ersoy, Nijeryalı bir hayranıyla söylediği şarkıyla sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan anlardan sonra "Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları ve bazı haberler sosyal medyada dolaşıma girdi. Bu durum şarkıcıyı çileden çıkardı.

MUAZZEZ ERSOY'UN PAYLAŞIMI BAŞINA İŞ AÇTI

Muazzez Ersoy, Nijeryalı hayranıyla söylediği şarkıyı, "Sevgili Ndubuisi Christopher, Nijerya'lı anneciğinden Türkçeyi öğrenmiş, beni de TRT Müzik'te keşfetmiş, şarkılarımı çok tatlı söylüyor; ben de onu Instagram'da keşfettim, şu tatlılığına bakar mısınız" notuyla paylaştı.

Muazzez Ersoy'un paylaşımı sonrası "Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları ortaya çıktı. Ersoy yapılan yorum ve haberler sonrası adeta öfke kustu. Peş peşe paylaşımlar yapan Muazzez Ersoy, "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz, 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum 'Muazzez Ersoy Nijeryalı Sevgilisiyle' paylaşımlarını görüyorum!" diyerek yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Sinirlerine engel olamayan Muazzez Ersoy, "Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlar da, bu paylaşımların altına yorum yapıyor! Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allah'a havale ediyorum onları !!!" dedi.