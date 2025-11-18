'Yanlış ev' cinayeti: Ülke kimin suçlu olduğunu tartışıyor

ABD'nin Indiana eyaletinde Maria Florinda Ríos Pérez, eşinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Eşi Mauricio Velásquez, işlerinin ilk gününde temizlik şirketlerinin kendilerine verdiği anahtarlarla adresin doğru olduğunu düşündükleri eve girmeye çalıştıklarını o esnada evin içinden gelen kurşunla eşinin başından vurularak yere yığıldığını anlattı.

TEK KURŞUNLA BAŞINDAN İSABET

Olay yerinde hayatını kaybeden kadının yapılan otopside de kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Mahkeme kayıtlarına göre, ev sahibi Curt Andersen, kapıdan birtakım sesler geldiğini duydu ney yapacağını bilemeyip silahını eline aldı, karısına ise odaya gitmesini söyledi. Belgelerde, daha sonra ilk el ateş edildiği ve ardından bir adamın bağırıp ağlama seslerinin duyulduğu iddia edildi.

EV SAHİBİ TUTUKLANDI

Boone İlçe Savcısı Kent Eastwood ise ev sahibi Andersen'in Maria Florinda Ríos Pérez'in öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklandığını ve adam öldürme suçundan hakkında dava açıldığını söyledi. Savcı, Andersen'in suçlanması kararını almanın zor olup olmadığı sorulduğunda, tercihin açık olduğunu ifade etti.

AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Andersen'in avukatı Guy Relford ise dört çocuk annesinin ölümünün "korkunç bir trajedi" olduğunu düşündüğünü ancak müvekkilinin eylemlerinin Indiana'nın meşru müdafaa yasalarına göre tamamen haklı olduğuna inandığını söyledi.

ACILI BABA ADALET İSTİYOR

New York Post'un haberine göre eşini ve 4 çocuğunun annesini kaybeden Mauricio Velásquez ise adaletin sağlanmasına ihtiyacı olduğunu, yaşananların insani olduğuna inanmadığını belirtti.