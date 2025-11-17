Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Uçakta korkutan ihbar: Karımın bavulunda bomba var!

United Airlines uçağı, Chicago'ya gitmek için havalandığı sırada bir yolcu, eşinin bavulunda bomba olduğunu söyledi. Korkutan ihbarın ardından uçak, Missouri'ye acil iniş yaptı.

Uçakta korkutan ihbar: Karımın bavulunda bomba var!
Haber Merkezi
17.11.2025
17.11.2025
Dallas'tan 'ya giden uçağında korku dolu anlar yaşandı. Uçaktaki yolculardan bir adam, karısının bavulunda bomba olduğunu söyledi. Uçak acil olarak 'ye yönlendirildi, acil iniş gerçekleştirildi.

119 YOLCULU UÇAK DERHAL BOŞALTILDI

New York Post'un haberine göre, 119 yolculu uçak tamamen tahliye edildi. Boeing 737-700 uçağına bomba ve kundaklama ekipleri sevk edildi. Uçak 2 saatten fazla bir süre arandı ve ihbarın asılsız olduğu açıklandı.

Kimliği belirtilmeyen ihbarcı ise tutuklandı.

Uçakta korkutan ihbar: Karımın bavulunda bomba var!

BOMBA İHBARLARINDA ARTIŞ

Öte yandan son haftalarda uçaklar için çok sayıda bomba ihbarı yapıldı. 4 Kasım'da bir arayan, hava trafik kontrolörleri 500.000 dolar değerinde kripto para vermezse, United Airlines uçağının Virginia'daki Reagan Washington Ulusal Havaalanı'na iniş sırasında patlayacağı tehdidinde bulundu .

Acil durum araçlarının piste akın etmesi nedeniyle havalimanında uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Delta Havayolları'na ait bir uçak, mürettebatın bomba tehdidi bildirmesi üzerine LaGuardia Havaalanı'ndan tahliye edildi.

