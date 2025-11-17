Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Elmas bulanın cebine kalıyor! Halka açık arama alanında 2,79 karatlık inanılmaz hazine

Elmas fışkıran parkta yine inanılmaz bir keşfe imza atıldı. ABD'nin Arkansas eyaletinde bulunan dünyada tek örneği olan 'Crater of Diamond' Eyalet Parkı'nda değerli taş bulan aile, yeğenlerinin doğum gününü 2,79 karatlık elmasla taçlandırdı.

Elmas bulanın cebine kalıyor! Halka açık arama alanında 2,79 karatlık inanılmaz hazine
Bulanın cebine kaldığı parkında bir aile, bu sene içinde bulunan en büyük 3. elmasın sahibi oldu. Yeğenlerinin doğum dününde sadece bir elek yardımıyla toprakta değerli taş arayışına giren aile, halka açık arama alanında 2,79 karatlık elmas buldu. Elmasa yeğenin adı verildi ve 'William Elması' olarak kayıtlara geçti.

Elmas bulanın cebine kalıyor! Halka açık arama alanında 2,79 karatlık inanılmaz hazine

ELMAS BİR ELEK SAYESİNDE BULUNDU

yetkilileri, ailenin bulduğu taşın kahverengi bir elmas olduğunu doğruladı. Aile, elması, parkın kuzey kısmındaki Prospector Trailhead yakınında buldu. Üstelik sadece bir elek sayesinde toprağı süzgeçten geçirerek bu elmasa ulaştıklarını belirttiler. İlk başta dikdörtgen, parlak bir cisim olduğunu fark eden aile, bunun bir elmas olduğunu sonradan fark ettiklerini söyledi.

Bu parkın özelliği ise değerli taş, bulan kişinin oluyor. Yetkililerin tek bir isteği var o da bulunan değerli taşların kayda geçmesi. Park açıldığından bu yana 35 binden fazla elmas bulundu.

Elmas bulanın cebine kalıyor! Halka açık arama alanında 2,79 karatlık inanılmaz hazine

BAŞKA DEĞERLİ TAŞLAR DA VAR

'taki bu park eski bir volkanik kraterin üzerinde bulunuyor. Bu yüzden doğal yapı elmas oluşumuna oldukça uygun özelliklere sahip. Elmasların haricinde ametist, granat, akik, jasper ve kuvars gibi başka değerli taşlar da bulunabiliyor.

Elmas bulanın cebine kalıyor! Halka açık arama alanında 2,79 karatlık inanılmaz hazine

HALKA AÇIK TEK NOKTA

Elmas bulanlar, taşlarını ücretsiz olarak analiz ettirip sertifikalandırabiliyor. Parktaki uzmanlar bulunan taşları tartıyor, türünü belirliyor ve kayıt altına alıyor. Yaklaşık 1.600 kişilik küçük bir kasaba olan Murfreesboro yakınlarındaki bu park, dünyada elmas bulunabilen ve çıkarılan taşın ziyaretçiye ait olduğu tek kamuya açık alan olarak dikkat çekiyor.

Elmas bulanın cebine kalıyor! Halka açık arama alanında 2,79 karatlık inanılmaz hazine

NASIL ELMAS BULUNUR?

Ziyaretçiler, park alanında üç temel yöntemle elmas arayabiliyor:

  • Yüzey taraması: Arazilerde yürüyerek parlak cisimleri gözle bulmak.
  • Islak eleme: Toprağı suyla ayırarak taşları seçmek.
  • Kuru eleme: Aynı işlemi susuz yapmak.
