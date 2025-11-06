Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Yüzme havuzu kazısından gerçek bir hazine çıktı! Altınlar ev sahibine kaldı

Fransa'nın Neuville-sur-Saône şehrinde bir kişi, evinin bahçesindeki havuzu kazarken gerçek bir hazine buldu. Plastik torbaların içinden çıkan 700 bin euro değerindeki altınlar, bulan kişiye kaldı.

Yüzme havuzu kazısından gerçek bir hazine çıktı! Altınlar ev sahibine kaldı
Berrak Arıcan Baş
06.11.2025
06.11.2025
'nın Neuville-sur-Saône şehrinde dudakları açık bırakan bir yaşandı. Üstelik bir yüzme havuzu kazısı sırasında. Evinin bahçesindeki yüzme havuzunda kazı yapan kişi yaklaşık 700 bin euro yani 34 milyon TL değerinde külçeler ve sikkeler buldu. Ev sahibi, belediyeye haber verdi ve olağanüstü keşif halka duyuruldu.

Yüzme havuzu kazısından gerçek bir hazine çıktı! Altınlar ev sahibine kaldı

5 ALTIN KÜLÇE, ÇOK SAYIDA SİKKE

Kültür İşleri Bölge Müdürlüğü devreye girdi. Le Progrès gazetesinin haberine göre, bulunan hazinede 5 altın külçe, çok sayıda sikke vardı. Altınlar, plastik bir torbaya sarılı haldeydi bulunduğunda.

Yüzme havuzu kazısından gerçek bir hazine çıktı! Altınlar ev sahibine kaldı

HAZİNE EV SAHİBİNE KALDI

Yetkililer, incelemeler sonucunda, sikke ve altınların arkeolojik eser olmadığına karar verdi. Belediye, hazinenin yasal yollarla elde edildiğini ve yaklaşık 15 ila 20 yıl önce bölgesindeki bir şirkette eritildiğini açıkladı. Bu yüzden hazineye el konmadı ve 700 bin euro değerindeki altınlar ev sahibine kaldı.

Hazinenin kökeni araştırıldığında herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Fakat altınların bulunduğu arazinin eski sahibinin vefat ettiği öğrenildi.

