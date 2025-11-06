'Altın Dev'li hazine bahçeden çıktı! 349 gramlık altın zengin etti

İsviçre'de yer alan bir müzayede evi, yaklaşık 500 tarihi sikkeden oluşan gizli bir koleksiyonu bugün açık artırmaya çıkarıyor.

1930'larda zengin bir koleksiyoner tarafından toplanan koleksiyonun, o dönem Nazilerin Avrupa'yı işgal tehdidi nedeniyle bahçeye gömülerek gizlendiği öğrenildi.

Yıllar sonra tekrar gün yüzüne çıkan koleksiyonda Avrupa tarihinin nadir altın sikkelerinden biri olan, "17'nci yüzyıla ait Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu döneminden kalma 100 dukalık altın sikke" de bulundu.

EŞSİZ KOLEKSİYON PURO KUTUSUNDA SAKLANDI

Müzayede evine göre koleksiyoner, 1930'lu yıllarda topladığı madeni paraları Nazilerin işgali yaklaşınca küçük kağıt torbalara, ardından da puro kutulara ve son olarak metal kutulara koyarak evinin bahçesine gömdü.

Ancak Alman askerleri ülkeye girdiğinde koleksiyoner felç geçirip kısa sürede öldü. Kutuların içinde ne olduğundan habersiz olan eşi ise ancak 1990'larda ailesine bu olaydan bahsedip hazinenin ortaya çıkmasını mümkün kıldı.

Müzayede evinin yöneticileri Arturo ve Giuliano Russo kardeşler, satıcının kimliğini gizli tutuyor ve sadece "Gezgin Koleksiyonu" adını kullanıyor.

KOLEKSİYONDA ÖYLE BİR PARÇA VAR Kİ...

Koleksiyonun en dikkat çekici parçası, 1629 yılında Prag'da basılmış 349 gram ağırlığındaki 100 dukalık altın sikke. "Altın Dev" olarak da anılan bu sikke, gündelik kullanım için değil, hükümdarların ve diplomatların prestij sembolü olarak üretilmişti.

Paranın ön yüzünde 17. yüzyıl Habsburg hükümdarı Ferdinand III’ün portresi bulunuyor ve "FERDINANDVS III D G HVNG BOHEMIAE REX - Tanrı'nın lütfuyla Macaristan ve Bohemya Kralı" yazıyor.

Uzmanlar, bu tür sikkelerin 350 gram saf altından üretildiğini ve yalnızca kraliyet hazinelerinde saklandığını belirtiyor.

Bu altın sikkeye açık artırmanın başlangıç fiyatı olarak bir milyon İsviçre frangı (52 milyon TL) değer biçildi. Uzmanlara göre bu sikke, modern zamanların en değerli madeni paralarından biri olmaya aday.