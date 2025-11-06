Menü Kapat
'Altın Dev'li hazine bahçeden çıktı! 349 gramlık altın zengin etti

İsviçre'de 1930'larda bir koleksiyoner tarafından Nazilerin tehdit altında olduğu dönemde bahçesine gömülerek gizlenmiş yaklaşık 500 tarihi sikkeden oluşan bir koleksiyon açık artırmaya çıkarılıyor. Koleksiyonda yer alan bir parça ise çok dikkat çekiyor. Koleksiyonun en değerlisi olarak anılan parça 17. yüzyıldan kalma 349 gram ağırlığında 100 dukalık altın sikke olduğu belirtiliyor.

'Altın Dev'li hazine bahçeden çıktı! 349 gramlık altın zengin etti
06.11.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 15:23

'de yer alan bir evi, yaklaşık 500 tarihi sikkeden oluşan gizli bir koleksiyonu bugün açık artırmaya çıkarıyor.

1930'larda zengin bir koleksiyoner tarafından toplanan koleksiyonun, o dönem Nazilerin Avrupa'yı işgal tehdidi nedeniyle bahçeye gömülerek gizlendiği öğrenildi.

Yıllar sonra tekrar gün yüzüne çıkan koleksiyonda Avrupa tarihinin nadir altın sikkelerinden biri olan, "17'nci yüzyıla ait Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu döneminden kalma 100 dukalık altın sikke" de bulundu.

'Altın Dev'li hazine bahçeden çıktı! 349 gramlık altın zengin etti

EŞSİZ KOLEKSİYON PURO KUTUSUNDA SAKLANDI

Müzayede evine göre koleksiyoner, 1930'lu yıllarda topladığı madeni paraları Nazilerin işgali yaklaşınca küçük kağıt torbalara, ardından da puro kutulara ve son olarak metal kutulara koyarak evinin bahçesine gömdü.

Ancak Alman askerleri ülkeye girdiğinde koleksiyoner felç geçirip kısa sürede öldü. Kutuların içinde ne olduğundan habersiz olan eşi ise ancak 1990'larda ailesine bu olaydan bahsedip hazinenin ortaya çıkmasını mümkün kıldı.

Müzayede evinin yöneticileri Arturo ve Giuliano Russo kardeşler, satıcının kimliğini gizli tutuyor ve sadece "Gezgin Koleksiyonu" adını kullanıyor.

'Altın Dev'li hazine bahçeden çıktı! 349 gramlık altın zengin etti

KOLEKSİYONDA ÖYLE BİR PARÇA VAR Kİ...

Koleksiyonun en dikkat çekici parçası, 1629 yılında Prag'da basılmış 349 gram ağırlığındaki 100 dukalık altın sikke. "Altın Dev" olarak da anılan bu sikke, gündelik kullanım için değil, hükümdarların ve diplomatların prestij sembolü olarak üretilmişti.

Paranın ön yüzünde 17. yüzyıl Habsburg hükümdarı Ferdinand III’ün portresi bulunuyor ve "FERDINANDVS III D G HVNG BOHEMIAE REX - Tanrı'nın lütfuyla Macaristan ve Bohemya Kralı" yazıyor.

Uzmanlar, bu tür sikkelerin 350 gram saf altından üretildiğini ve yalnızca kraliyet hazinelerinde saklandığını belirtiyor.

Bu altın sikkeye açık artırmanın başlangıç fiyatı olarak bir milyon İsviçre frangı (52 milyon TL) değer biçildi. Uzmanlara göre bu sikke, modern zamanların en değerli madeni paralarından biri olmaya aday.

'Altın Dev'li hazine bahçeden çıktı! 349 gramlık altın zengin etti
