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Kültür - Sanat
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Anadolu'nun kadim hazinesi artık dünya mirası: Sardes ve Bin Tepeler UNESCO Listesi'nde!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihin seyrini değiştiren paranın icat edildiği Sardes Antik Kenti ve Lidyalı soyluların ebedi istirahatgahı olan Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne adını yazdırdığını duyurdu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 18:07

Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil edildi. 2013 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan arkeolojik alan, 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda oy birliğiyle kalıcı listeye alındı. Böylece Türkiye'nin listedeki miras alanı sayısı 22’ye yükseldi.

Anadolu'nun kadim hazinesi artık dünya mirası: Sardes ve Bin Tepeler UNESCO Listesi'nde!

“UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NE BİR DEĞERİMİZ DAHA EKLENDİ!”

UNESCO kararı sonrası bir değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu. Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu yer olan bu eşsiz coğrafya artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındı. 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15- 20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7500 hektarlık dev nekropol alanıyla Lidya uygarlığının eşsiz temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde. Bu başarıda emeği geçen Sardes Kazı Başkanlığı başta olmak üzere tüm bilim insanlarımıza ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanlığı çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Türkiye’nin kültürel hazineleri, #TürkiyeYüzyılı’nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti’nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum!”

Anadolu'nun kadim hazinesi artık dünya mirası: Sardes ve Bin Tepeler UNESCO Listesi'nde!

KOMİTE TOPLANTISINDA KABUL EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sardes Kazı Başkanlığı’nın hazırladığı dosya, Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilen 47. Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda değerlendirildi. Toplantıda alınan kararla, Sardes ve Bin Tepeler, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil edildi.

Anadolu'nun kadim hazinesi artık dünya mirası: Sardes ve Bin Tepeler UNESCO Listesi'nde!


Lidya uygarlığının başkenti olan Sardes, sahip olduğu mimari dokusu, kültürel birikimi ve dünyanın ilk madeni parasının burada basılması gibi özellikleriyle öne çıkarken; Marmara Gölü kıyısındaki Bin Tepeler Tümülüsleri de yaklaşık 7.500 hektarlık alanda yer alan, 119’dan fazla mezar yapısıyla dünyanın en büyük antik nekropollerinden biri olarak kabul ediliyor.

Anadolu'nun kadim hazinesi artık dünya mirası: Sardes ve Bin Tepeler UNESCO Listesi'nde!


UNESCO’nun (iii) numaralı kriteri kapsamında listeye alınan alan, Anadolu’nun yerli kültürü olan Lidya medeniyetine dair güçlü arkeolojik ve mimari kanıtlarıyla dikkat çekiyor.

https://x.com/MehmetNuriErsoy/status/1944043797404405945?t=toRxD0Jg-hJ1lPO8iqWJmQ&s=19
Sardes Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında arkeolojik kazıların yanı sıra interdisipliner koruma faaliyetleri de sürdürülüyor. Kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bölgedeki bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası iş birliğiyle devam ediyor.
Türkiye, bu yeni kayıtla birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yerini daha da güçlendirirken, Anadolu’nun zengin tarihsel katmanlarını evrensel miras çatısı altına taşımayı sürdürüyor.

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ETİKETLER
#arkeoloji
#Anadolu Halk Müziği
#Unesco Dünya Mirası Listesi
#Sardes Antik Kenti
#Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri
#Lidya Uygarlığı
#Antik Çağ
#Kültür - Sanat
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