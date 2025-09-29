Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Murat Makas

Almanya’ya piyango vurdu: İşler kötü giderken hazine buldular

Almanya’nın Altmark bölgesinde keşfedilen 43 milyon tonluk rezerv, elektrikli araç ve enerji depolama sektörünü kökten değiştirebilir.

Almanya’ya piyango vurdu: İşler kötü giderken hazine buldular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 10:00

’dan gelen haber, adeta piyango etkisi yarattı. Küresel şirketi Neptune Energy, ülkenin şimdiye dek doğrulanan en büyük lityum rezervlerinden birini bulduğunu duyurdu. Uluslararası bağımsız değerleme kuruluşu Sproule ERCE’nin çalışmasına göre, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Altmark Bölgesi’nde 43 milyon ton lityum karbonat eşdeğeri (LCE) bulunuyor.

ESKİ GAZ SAHASI, YENİ LİTYUM MERKEZİ

Altmark havzası, yıllar önce Avrupa’nın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak biliniyordu. 1969’dan bu yana işletilen bölgede yapılan yeni ölçümler, yer altındaki Rotliegend tuzlu sularının lityum açısından da olağanüstü zengin olduğunu ortaya koydu. Bu miktar, dünya çapında bilinen en büyük proje bazlı kaynaklardan biri sayılıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse; Arjantin, Bolivya ve Şili’nin oluşturduğu “Lityum Üçgeni”, dünya rezervlerinin yüzde 53’ünü barındırıyor ve yaklaşık 50 milyon ton lityum içeriyor. Almanya’nın bulduğu kaynak ise bu ölçekteki devlerle yarışacak büyüklükte.

ÇEVRE DOSTU ÇIKARIM PLANI

Neptune Energy, fosil yakıt sayfasını kapatıp batarya hammaddelerine yönelirken çevreye zarar vermeyen yöntemleri tercih ediyor. Şirket, açık ocak madenciliği veya buharlaştırma havuzları yerine, doğrudan lityum çıkarımı (DLE) teknolojisine yöneldi. Bu yöntemde iyon değişimi ve adsorpsiyon gibi gelişmiş süreçler kullanılıyor, böylece çevresel etki en aza indiriliyor.

Almanya’ya piyango vurdu: İşler kötü giderken hazine buldular

2025’in Ağustos ayında şirket, ortağı Lilac ile ikinci pilot projeyi tamamladı. Altmark’taki jeotermal tuzlu sudan başarıyla batarya kalitesinde lityum karbonat üretildi. Şimdi ise adsorpsiyon yöntemine dayalı üçüncü bir test sürüyor.

TİCARİ ÜRETİME GİDEN YOL

Gerekli izinlerin alınmasının ardından şirket, çıkarım ve işlemenin bir arada yapılacağı demo ölçekli bir tesis kurmayı planlıyor. Bu tesis, ticari üretime geçişte son adım olacak. Eğer süreç beklendiği gibi ilerlerse, Almanya yalnızca otomotiv sektöründe değil, küresel enerji denkleminde de söz sahibi olma yolunda güçlü bir avantaj yakalayacak.

