Sadece 24 bin TL beklerken milyonlarca lira hesabına yattı! İşçi parayı geri vermedi, cevabı şoke etti

Rusya'da Khanty-Mansiysk şehrinde bulunan bir fabrikada bölüm şefi olarak çalışan bir işçiye 500 euro yani yaklaşık 24 bin 300 TL kadar prim ödemesi yapılacaktı. Fakat bir yanlışlık oldu ve 74 bin euro yani yaklaşık 3,6 milyon TL ödeme yapıldı.

İŞÇİDEN BEKLENMEDİK CEVAP

Fabrikanın muhasebe departmanı kısa sürede yapılan yanlışlığı fark etti. Fazla yatırılan para işçiden istendi, fakat işçi, beklenmedik bir cevap verdi. İşçi, yatan paranın kendisinin hakkı olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

''İnternetten araştırdım, teknik hata varsa geri ödeme zorunluluğu yok. Bu benim hakkım.''

YATAN PARA 34 ÇALIŞANIN MAAŞIYDI

Fabrika yapılan hatanın nasıl gerçekleştiğini araştırdığında, paranın aslında başka bir şubedeki 34 çalışanın maaşı olarak yatırıldığını öğrendi. Fakat işçi, parayı iade etmeme konusunda ısrarcı olunca olay mahkemeye taşındı.

MAHKEMEDEN İLK KARAR

İlk mahkeme, şirketi haklı buldu ve paranın iadesine karar verdi. Ancak işçi kararı kabul etmedi ve davayı Rusya Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

The Sun'ın haberine göre, işçi, bir başka şehre taşındı ve henüz bir ödeme yapmadı.

Rus hukuk uzmanları ise mahkeme işvereni haklı bulursa çalışan "haksız kazanç" ve "zimmete para geçirme" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.