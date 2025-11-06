Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Sadece 24 bin TL beklerken milyonlarca lira hesabına yattı! İşçi parayı geri vermedi, cevabı şoke etti

Rusya'da bir fabrika çalışanına 500 euro yani yaklaşık 24 bin 300 TL prim yatması gerekiyordu. Fakat bir karışıklık oldu ve 74 bin euro yani yaklaşık 3,6 milyon TL yattı. İşçi fazla yatan parayı vermek istemedi ve ''bu benim hakkım'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadece 24 bin TL beklerken milyonlarca lira hesabına yattı! İşçi parayı geri vermedi, cevabı şoke etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 09:19

'da Khanty-Mansiysk şehrinde bulunan bir fabrikada bölüm şefi olarak çalışan bir işçiye 500 euro yani yaklaşık 24 bin 300 TL kadar ödemesi yapılacaktı. Fakat bir yanlışlık oldu ve 74 bin euro yani yaklaşık 3,6 milyon TL ödeme yapıldı.

İŞÇİDEN BEKLENMEDİK CEVAP

Fabrikanın muhasebe departmanı kısa sürede yapılan yanlışlığı fark etti. Fazla yatırılan para işçiden istendi, fakat işçi, beklenmedik bir cevap verdi. İşçi, yatan paranın kendisinin hakkı olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

''İnternetten araştırdım, teknik hata varsa geri ödeme zorunluluğu yok. Bu benim hakkım.''

Sadece 24 bin TL beklerken milyonlarca lira hesabına yattı! İşçi parayı geri vermedi, cevabı şoke etti

YATAN PARA 34 ÇALIŞANIN MAAŞIYDI

Fabrika yapılan hatanın nasıl gerçekleştiğini araştırdığında, paranın aslında başka bir şubedeki 34 çalışanın maaşı olarak yatırıldığını öğrendi. Fakat işçi, parayı iade etmeme konusunda ısrarcı olunca olay mahkemeye taşındı.

Sadece 24 bin TL beklerken milyonlarca lira hesabına yattı! İşçi parayı geri vermedi, cevabı şoke etti

MAHKEMEDEN İLK KARAR

İlk , şirketi haklı buldu ve paranın iadesine karar verdi. Ancak işçi kararı kabul etmedi ve davayı Rusya Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

The Sun'ın haberine göre, işçi, bir başka şehre taşındı ve henüz bir ödeme yapmadı.

Rus hukuk uzmanları ise mahkeme işvereni haklı bulursa çalışan "" ve "zimmete para geçirme" suçlarından 10 yıla kadar alabileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nöbetlerinde rahat etmek için hastaları öldüren hemşirenin cezası kesildi
Fırında ekmeklerin arasında gezen fare videosu için para teklif ettiler
ETİKETLER
#rusya
#mahkeme
#prim
#haksız kazanç
#Hapis Cezası
#Yanlış Ödeme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.